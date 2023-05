Paris : Pierre Rabadan, Augustin Trapenard et Katherine Pancol parrains de la dictée des Champs-Élysées

Retour à l'école ce dimanche sur les Champs-Elysées. Plus de 5.000 personnes sont attendus pour une dictée géante organisée sur la plus belle avenue du monde. Trois personnalités se succèderont pour lire les textes : le journaliste littéraire Augustin Trapenard, l'autrice Katherine Pancol et l'adjoint à la maire de Paris en charge des Sports Pierre Rabadan, a appris ce lundi France Culture.

Ces élèves d'un jour pourront poser leurs mots face à l'Arc de Triomphe. Et pour l'occasion, tableau noir et salles de classe seront installés sur les pavés des Champs-Élysées, pour donner l'impression d'une "école éphémère à ciel ouvert" de 6 600 mètres carrés entre la rue Arsène Houssaye et la rue Bassano.

Au total, trois dictées seront organisées sur l'avenue parisienne : "une première dictée supervisée par les juges de Guinness World Records et deux autres dictées thématiques", précise le Comité Champs-Élysées, organisateur de l'événement. Chaque dictée, d'une durée de 20 à 25 minutes, sera réalisée par près de 1.700 participants.

Faire moins de quatre fautes pour être corrigé par le jury

Trois lectures du texte leur seront faites, à l'issue desquelles une "première correction individuelle grâce à une lecture et une diffusion du texte sur l'écran géant". "Seules les copies ayant moins de quatre fautes sont ensuite récupérées pour être re-corrigées par un jury indépendant d'une trentaine d'enseignants Acadomia", précise le communiqué de presse.

Ces trois dictées seront entièrement gratuites et ouvertes à toutes et tous à partir de 10 ans, et à condition que ces enfants soient accompagnés d'un adulte. Pour participer, une plateforme d'inscription est disponible sur le site de la mairie de Paris. Déjà 40 000 personnes s'y sont inscrites. La sélection des élèves éphémères sera fera ensuite par tirage au sort.

Pour éviter toute triche, les organisateurs proscrivent l'usage de ChatGPT "et autres logiciels". Ils invitent plutôt les participants à "reprendre l'entraînement traditionnel d'une rentrée de CM2", évoquant notamment la fameuse dictée de Mérimée de 1857 sur laquelle "l'empereur Napoléon III n'y fit guère que 75 fautes, Eugénie, sa douce moitié 62".