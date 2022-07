Paris Plages fête ses 20 ans : un dispositif qui s'est adapté au fil des éditions

Il y a 20 ans, les Parisiens découvraient Paris Plage. Un peu plus de 3 km piétonnisés sur les berges de Seine. L'objectif est d'amener les vacances aux Parisiens qui ne peuvent quitter la capitale. 20 ans après l'esprit est toujours le même malgré les modifications sucessives.

"Paris plage" c'est à l'origine le nom de la ligne de chemin de fer qui relie la ville à l'océan. Et c'est bien cet esprit de vacances qui a rythmé les 20 éditions de ce grand projet de la mandature Bertrand Delanoë. Parasols, transats, sable et palmiers : tous les accessoires de la plage sont alors présents sur les berges de Seine . Objectif : faire venir les vacances et la plage aux Parisiens qui n'ont pas la possibilité d'y aller.

Et qui dit plage dit baignade. Il est interdit de se rafraichir dans la Seine alors la Mairie s'adapte. En 2003, été de canicule, des brumisateurs, des fontaines à eau et des douches sont mis en place sur les quais. Quatre ans plus tard, des bassins de baignade font leur apparition sur le canal de l'Ourcq dans le 19ème. Ce sont les bassins de la Villette, deuxième site de Paris Plages.

2015, un tournant écologique : adieu le sable

Les premiers éditions, il y a même eu du sable. "On apportait jusqu'à 5 000 tonnes de sable par an pour aménager Paris plage", explique Stéphane Chave, responsable des grands évènements à la ville de Paris. De quoi aménager de véritables îlots. L'homme présent depuis le début du dispositif se rappelle l'édition de 2015, sa préférée. "C'était une plage de bois qui ondulait comme une vague. Le matin, le sable était tout bien ratissé avec des transats comme sur des plages du Sud".

2015, c'était la dernière édition avec du sable car la Maire de Paris décide alors d'engager un tournant plus écologique : désormais l'herbe et le bois, plus facilement réutilisables en dehors de l'été, sont privilégiés.