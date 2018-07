Paris, France

Transats, parasols et palmiers sont de retour à Paris au bord de la Seine. La 17e édition de Paris Plages sera ouverte officiellement samedi par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Paris Plages attire chaque année des dizaines de milliers de personnes. Cette manifestation dure tout l'été et se terminera le 2 septembre 2018.

Paris Plages se passe au cœur de la capitale sur la voie Georges Pompidou et sur le parvis de l'Hôtel de ville mais aussi à La Villette ou une baignade vient d'ouvrir. Trois bassins sont accessibles gratuitement quai de la Loire tous les jours de 11h00 à 21h00. L'eau sera contrôlée deux à quatre fois par jour.

Baignade à La Villette. © Maxppp - Bruno Levesque

Des animations gratuites

En plus des 800 transats, 500 parasols et 52 palmiers, une trentaine d'animations sont prévues à Paris Plages.

Il y aura des jeux, de la gymnastique, un mur d'escalade, du ping-pong, une tyrolienne et des nouveautés comme un stand de golf avec un petit parcours de putting, un simulateur de fouille archéologique en partenariat avec le musée du Louvre, des ateliers de robotique et d'électronique avec la Cité des sciences.

Les visiteurs pourront aussi découvrir un os de dinosaure. Le fémur d'un T-Rex, d'une longueur de 2,20 mètres, prêté par le Museum national d'histoire naturelle, sera exposé à Paris Plages.

Le festival Fnac Live

La grande scène du festival Fnac Live. © Maxppp - Jean Nicholas Guillo

Ce festival, qui signe sa huitième édition cette année 2018, débute ce jeudi 5 juillet et se terminera le 7 juillet jour du lancement de Paris Plages. Ce festival propose une trentaine de concerts gratuits sur le parvis de l'Hôtel de ville. Au programme sur cette grande scène : Jacob Banks, Angèle, Caballero et JeanJass, mais aussi Asaf Avidan, Angus et Julia Stone, Vitalic, Ibeyi, Gaël Faye, Petit Biscuit ou encore Feder. Dominique A Sting et Shaggy et Françoise Fabian sont au programme des concerts sur la scène du Salon dans la mairie (entrée sur invitation).