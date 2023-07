Paris plages : "J'ai besoin d'utiliser mon bikini", ces Brésiliens se sentent (presque) comme chez eux

Priscila, Carla, Guilherme et Lorena passent du bon temps en bord de Seine.

"C'est cool ici", sourit Lorena en regardant les Rives de Seine autour d'elle. Ce samedi 8 juillet, avec ses trois amis brésiliens expatriés à Paris, ils sont venus profiter de la première journée de "Paris plages".

"Il manque un lieu pour nager"

"Paris plages" rappelle-t-il les plages brésiliennes ? "Ça n'est pas la même chose, mais c'est bien", rigole Guilherme, arrivé en France il y a six mois. Il est nostalgique : "Le Brésil me manque, et ici c'est un peu du Brésil pour moi".

"Il manque un lieu pour nager, rebondit Lorena, l'eau me manque !" La ville de Paris ambitionne d'ouvrir plusieurs endroits de baignade dans la Seine au lendemain des Jeux Olympiques, en 2025 - la maire Anne Hidalgo doit donner des précisions ce dimanche matin - mais pour le moment il faut se rendre au bassin de la Villette ou au Canal Saint-Martin pour aller faire trempette.

"J'ai besoin d'utiliser mon bikini ici [En France], sourit Priscila. J'ai besoin de bronzer !" Toutes les trois sont en maillot de bain. "Je regardais les gens autour et je pense qu'il n'y a que nous, constate Carla, à Paris depuis sept ans. Au Brésil, on est habitué à montrer les corps, c'est dans notre culture."

La ville de Paris ouvre également cet été plusieurs bassins éphémères.