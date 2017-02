Paris : à quoi pourrait ressembler l’île de la cité en 2040 ?

L’exposition "Mission île de la cité – le cœur du cœur" s’ouvre ce mercredi à la Conciergerie à Paris. Jusqu’au 17 avril, les visiteurs pourront découvrir à quoi pourrait ressembler l’île de la cité en 2040.

L’exposition "Mission île de la cité – le cœur du cœur", c’est le fruit du travail de Philippe Bélaval, président du centre des monuments nationaux et de l’architecte Dominique Perrault. Cette exposition et le projet qu'elle présente c'est aussi le souhait de François Hollande. Le président de la République leur a commandé un rapport pour repenser l’île de la cité, cœur historique de la capitale. Après plus d’un an de travail, les deux hommes ont fait 35 propositions pour envisager l’avenir de ce quartier insulaire.

Vue d'ensemble côté Ouest - La proue de l'Île - © Dominique Perrault Architecture DPA-ADAGP

Dans la salle voûtée de la Conciergerie, les visiteurs peuvent admirer les panneaux lumineux, avec des photos ou des plans de l'île de la cité d'ici 25 ans. Le verre et le métal côtoient les pierres anciennes. "L’idée c’est de montrer qu’il y a des espaces" explique Dominique Perrault, l’architecte du projet. Au total, près de 100 000m² d’espaces libres ou bientôt libérés après le départ de certains services du palais de justice, à réinvestir. "Au palais de justice, il y a par exemple, toute une partie culturelle, liée à la Sainte-Chapelle, à la salle des pas-perdus, à la Conciergerie qui va se nouer, en passant sous le grand escalier monumental de la cour du Mai pour qu’il y est un ensemble de dimension publique et une offre culturelle dans le quartier" décrit l’architecte.

Dominique Perrault au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Partager le son sur : Copier

"réinventer les activités sur place"

Le projet imagine aussi de redonner plus de place aux piétons dans le sud de l’île, ou encore de recouvrir la cour de la préfecture de police avec un dôme de verre, envelopper le marché aux fleurs avec une grande serre. Bref, il faut faire revenir la vie sur l’île et valoriser le patrimoine existant. "Tout en respectant l’histoire du lieu, tout en respectant sa morphologie mais en étant malgré tout un peu innovant pour recréer le lien avec la Seine, recréer le lien avec les quartiers environnants, réinventer les activités sur place, avoir une plus grande mixité d’activités. Pourquoi pas remettre des commerces, des habitations et en faire un véritable lieu de vie urbain, un lieu normal" explique Philippe Bélaval, le président du centre des monuments nationaux.

Philippe Bélaval au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Partager le son sur : Copier

Les retrouvailles avec la Seine - © Dominique Perrault Architecture DPA-ADAGP

_"une ’île réenchantée, une île révélée"

"Notre réflexion m’a fait apparaître que cette île n’est pas traversée dans sa longueur. Aller du Marais, de l’île Saint-Louis en traversant l’île de la cité dans sa longueur pour aller vers le Louvre, en passant évidemment par la cathédrale est quelque chose d’extraordinaire et qui correspond à Paris. Nous allons donc mettre en place des propositions pour qu'une promenade soit installée de Notre-Dame jusqu’au Louvre en longeant la Seine sur le quai sud. Nous allons imaginer une place mutualisée, un peu comme la place Saint-Marc à Venise, dans la partie centrale de l’île, pour relier le palais de justice à l’Hôtel-Dieu. Ces actions vont rendre le sol public aux citoyens mais les citoyens auront une autre relation avec l’institution puisque le souhait du président de la République c’est que les institutions s’ouvrent aux citoyens. L’île ne sera pas entièrement piétonne mais la partie sud sera rendue aux promeneurs et aux parisiens et donc l’île sera réenchantée, une île révélée" dit Dominique Perrault.

Dominique Perrault au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Partager le son sur : Copier

Pour le moment, la réhabilitation de l’île de la cité n'est qu'un projet. Les visiteurs de l'exposition sont d'ailleurs invités donner leurs idées à la sortie de la Conciergerie sur une tablette numérique. Pour voir l'ampleur du projet, l'exposition "Mission île de la cité - le cœur du cœur" commence donc ce mercredi matin à la Conciergerie à Paris. Elle dure jusqu'au 17 avril. L'exposition est gratuite jusqu'au dimanche 19 février (ainsi que le 5 avril) et c'est ouvert tous les jours de 9H30 à 18H.