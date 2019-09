Paris : record absolu de visiteurs pour l'exposition "Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon"

Avec plus de 1,3 million d'entrées, "Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon" à Paris a battu le record du nombre de visiteurs pour une exposition dans la capitale. Cet événement a fait tomber le précédent record de 1967 détenu par la première exposition sur les trésors du jeune pharaon.

Paris, France

Jamais une exposition n'avait attiré autant de monde à Paris.

A la Grande Halle de La Villette, "Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon" a déjà attiré plus d'1.3 million de visiteurs depuis son ouverture le 23 mars 2019. Les organisateurs annoncent ce mardi sur franceinfo que 1.371.476 billets ont déjà été vendus. Cette exposition devient la plus visitée de l'histoire de la capitale.

Elle s'empare du record de 1967. Cette année-là, ce sont déjà les trésors de Toutânkhamon présentés au Petit Palais qui déplacent les foules. L’événement intitulé "Toutânkhamon et son temps" avait duré six mois. Il avait séduit 1,2 million de personnes et établi un record qui n'avait jamais été battu jusqu'à présent.

L'exposition doit fermer ses portes le 22 septembre. Ses horaires ont été prolongés avec une fermeture à 22h30 (sauf vendredi et samedi) et minuit (les vendredis et samedis).

Les trésors du jeune pharaon, mort à 18 ans dont la tombe a été découverte en 1922, sont d'abord partis du Caire pour Los Angeles, avant d'être exposés à Paris. L'exposition ira aussi entre autre à Londres puis à Sydney. La tournée doit se terminer en 2024.

Les 150 objets présentés un peu partout dans le monde retourneront ensuite au nouveau Grand Musée Égyptien du Caire. Ils rejoindront le reste de la collection permanente et ils ne devraient plus en bouger.

La grande tournée du Trésor du Pharaon est annoncée comme la dernière.