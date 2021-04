Paris-Roubaix : 40 ans après la victoire de Hinault, une oeuvre de l'illustrateur Greg vendue aux enchères

12 avril 1981-12 avril 2021 : il y a 40 ans Bernard Hinault, maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, remportait Paris-Roubaix, la reine des classiques. A cette occasion, l'artiste illustrateur Greg a réalisé une oeuvre unique qui célèbre les 40 ans de la victoire du champion originaire des Côtes d'Armor, détenteur d'un des palmarès les plus prestigieux du cyclisme mondial. Ce tableau va être mis aux enchères par l'association souffles d'espoir au profit du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis situé à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Une oeuvre dédicacée par Bernard Hinault

Ces dernières années, Greg est devenu l'illustrateur de référence des champions et notamment Bernard Hinault l'idole de sa jeunesse. A partir du vendredi 16 avril 20 h et jusqu'au vendredi 23 avril 20h, le tableau sur toile de 1,20m x 1,80m sera mis en vente aux enchères sur le site www.soufflesdespoirclc.com et la plateforme eBay. Il est dédicacé par Bernard Hinault en personne et signé de l'artiste. « Greg, à travers son trait si particulier, a une grande capacité à montrer le caractère, l’âme profonde des champions. Ce n’est pas seulement une très belle représentation du geste sportif, c’est aussi le portrait d’un personnage, de l’homme qui est derrière la légende. » écrit Bernard Hinault.

Le champion Breton a mené déjà plusieurs opérations au service de l'association souffles d'espoir comme la vente de ses maillots.