Paris : Tahar Rahim inaugurera les illuminations de Noël sur les Champs-Elysées

C'est Tahar Rahim qui appuiera sur le bouton le 20 novembre prochain pour illuminer les Champs-Elysées. L'acteur a été choisi pour inaugurer les illuminations de fin d'année, a annoncé jeudi le comité des Champs-Elysées. Il succède à Clara Luciani, marraine 2021 ou encore Louane et Jean Dujardin.

Cette année, sobriété énergétique oblige, la voilure a été réduite pour les illuminations, d'où le nom choisi pour ce spectacle "Sobrillance". Elles s'éteindront à 23h45 (au lieu de 2h du matin habituellement), sauf les 24 et 31 décembre, grâce à un tout nouveau système de pilotage de l'éclairage. Par ailleurs, elles s'arrêteront le 2 janvier, soit une semaine plus tôt que les années précédentes. Selon le comité, ce dispositif va représenter une consommation de 11.500 kWh soit la consommation annuelle d'un foyer de deux personnes dans un appartement de 50 m². Pour se rendre compte, l'an dernier, c'était le double. Si on compare à 2006, il y a 16 ans, c'est donc 97% d'économies.

Pour ces fêtes de fin d'année 2022, à Paris, sur les Champs-Elysées, le spectacle des illuminations s'appelle "Sobrillance". - Comité Champs-Elysées

Pour autant, le comité des Champs-Elysées, organisateur de l'événement qui représente les magasins, cinémas, hôtels et autres entreprises présentes sur la célèbre avenue, assure que l'esprit festif sera bien là. 400 arbres seront illuminés sur quatre kilomètres et cette année, le spectacle sera mouvant. Toutes les cinq minutes, les lumières brilleront, puis scintilleront à l'image de la Tour Eiffel chaque soir, puis passeront au dorée pour symboliser le champagne et une ambiance festive.

Même sobriété pour les enseignes de l'avenue

Par ailleurs, depuis le 15 octobre, tous les commerces et bureaux de l'avenue doivent éteindre leur éclairage à 22h00 et jusqu'à 7h00 le lendemain. Les commerces et acteurs économiques qui travaillent durant ces heures (cinéma, cafés, restaurants principalement), ne sont évidemment pas concernés.

L'inauguration de ces illuminations aura donc lieu le 20 novembre prochain. L'avenue des Champs-Elysées sera piétonnisée dès 11 heures et le compte à rebours sera lancé à 19h08 précises avec le parrain de cette édition, Tahar Rahim. Ces illuminations représentent cette année un coût d'un million d'euros divisé entre la Ville de Paris, le sponsor Sephora et le Comité des Champs-Elysées qui regroupe les commerces de l'avenue.