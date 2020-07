Paris : un bal populaire en pleine rue pour le 14-Juillet, gestes barrières à l'appui

Quatre mois que ces Parisiens n'avaient pas foulé de piste de danse. Ce mardi 14 juillet, une trentaine de danseurs ont fait swinguer la rue de Chabrol dans le 10e arrondissement de Paris, pendant tout l'après-midi. Dans le respect des gestes barrière - masque sur le visage avec les nouveaux partenaires et gel à portée de main - ils ont tenu à compenser l'annulation des bals de pompiers.

"Danser en plein air, ça fait du bien !"

Julie "la môme" et Pierrot "la gambille", tous deux vêtus en style Charleston - bandeau à plumes et robe rouge pour Madame, casquette gavroche pour Monsieur - sont ravis de retrouver la piste ensemble : "Même si on ne va danser que tous les deux, pouvoir re-danser en plein air, c'est super bien !" se réjouit Pierrot.

Julie, sa compagne, a un avis plus nuancé : "C'est un peu triste quand même, on a besoin des autres ! Si on ne fait que danser ensemble, on a des étoiles mais on ne les partage pas avec les autres !"

Masque obligatoire avec ses nouveaux partenaires de danse

Difficile en effet de changer de partenaire avec le virus : sinon c'est gestes barrière obligatoires. Pas très réjouissant selon Sarah : "On transpire avec le masque, mais il n'y a pas d'autre solution ! J'essaie de toucher les gens le moins possible. Mais on s'amuse quand même : c'est l'effet swing !"

Sophie, professeure à la Big Swing Family dans le 19e arrondissement, se réjouit de voir enfin un peu d'insouciance : "C'est chouette de se dire qu'on a pu organiser ça dans cette rue, qu'il y a sûrement des habitants qui descendent voir ce qui se passe !"

Deux autres évènements place de la République

A l’origine de cette journée swing Paul, 57 ans et danseur depuis 30 ans. Quand il a vu qu'il n'y aurait pas de bal des pompiers cette année, il a décidé d'organiser un bal populaire. Depuis le 22 juin, la pratique de la danse en contact est à nouveau autorisée.

Alors cette guinguette en pleine rue, c’est la revanche de Paul : "Le 14-Juillet, on fait la fête, on montre qu'on est révolutionnaire ! On fait un acte de résistance ; nous, on fait une barrière immunologique avec la danse !"

Les danseurs remettront ce genre d'événements mardi 21 et jeudi 23 juillet, place de la République à Paris.