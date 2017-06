Paris : un festival de foodtruck s'installe à deux pas de la Tour Eiffel

Nouveau spot pour les amateurs de restauration mobile. Depuis mardi, une quinzaine de camions s'est installée à deux pas de la Tour Eiffel. Des food trucks venus spécialement pour un nouveau festival, qui se déroulera jusqu'au 12 juillet dans la capitale.

Pizza, hamburger, bananes plantains ou encore moules frites... Le festival "Food Trucks Fest" propose une quinzaine de spécialités jusqu'au 12 juillet. Les organisateurs, Codecom et Track the Truck , ont choisi de jouer sur l'originalité : aucun camion ne se ressemble.

Certains restaurateurs mobiles sont venus de loin : Normandie, Nord-Pas-de-Calais... pour le plaisir des papilles des passants, bien souvent des touristes compte tenu de l'emplacement du festival. Et c'est surtout l'odeur qui attire. Entre deux visites, Emerson et Vanessa, deux touristes québécois, ont choisi de passer leur pause midi sur les chaises en bois du festival.

Reportage au festival Food Trucks Fest Copier

C'est justement cette curiosité qui réjouit les restaurateurs. Depuis leurs camions normand et haïtien, Laurent (Moule Walker) et Caleb (Haïti Food Truck) souhaitent faire découvrir leurs spécialités aux touristes, mais aussi aux Parisiens curieux. Car ce festival leur permet de disposer d'une certaine visibilité, et de "peaufiner notre anglais", plaisante Laurent Gasparian.