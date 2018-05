Paris, France

250 os et 54 dents. C'est tout ce qu'il reste de Trix, un Tyrannosaurus rex, une femelle dinosaure vieille de 67 millions d'années et longue de 12,5 mètres. Et cela fait de son squelette le deuxième spécimen le plus complet au monde. Son crâne n'a pas été déformé par le temps et la rend encore plus impressionnante.

#ExpoTRex L'arrivée de Trix approche ! RDV dès le 6 juin au Jardin des Plantes pour découvrir cet incroyable spécimen de Tyrannosaurus rex et voyager il y a 67 millions d'années dans l'univers des dinosaures : https://t.co/xYkX5EoE1z#trex#dinosaurepic.twitter.com/5dmNdeKUf3 — MNHN (@Le_Museum) May 14, 2018

Ce fossile, découvert en 2013 aux Etats-Unis, sera la pièce maîtresse d'une exposition du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, du 6 juin au 2 septembre 2018. Le musée vient de l'annoncer. Les visiteurs plongeront dans l'époque à laquelle vivait Trix, et découvriront son environnement, son territoire, ses proies (surtout des dinosaures herbivores), ses combats... Habituellement, le squelette est exposé aux Pays-Bas, à Leiden.