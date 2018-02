Paris, France

Le manège aurait pu ne pas s'en relever. Quand un orme centenaire s'est abattu sur la toiture du carrousel le 26 décembre dernier, heureusement sans blesser personne, sa propriétaire Gypsie Van Craeyenest a bien cru que son activité venait, elle aussi, de s'écrouler. "La chance que nous avons, c'est que l'arbre n'est pas tombé sur le mécanisme, sinon le manège était totalement détruit. Il est tombé sur le côté, et a abîmé toute une bâche, un pan de bois, et trois jeux", détaille Valérie Nahmias, élue du XVIIe arrondissement.

L'arbre qui s'est abattu sur le manège des Batignolles était un des plus vieux arbres du square, un orme centenaire. © Radio France - Sarah Mansoura

Tout a pu être réparé en quelques semaines seulement grâce au travail de spécialistes. "La propriétaire avait entrepris des travaux de restauration en 2015", au moment de son acquisition du manège, poursuit Valérie Nahmias. "Pour une somme tout de même assez conséquente : 150 000 euros", ajoute-t-elle.

20 000 euros de réparations

C'est justement le problème de Gypsie Van Craeyenest. Elle continue de payer l'emprunt qu'elle a dû faire pour restaurer le manège tel qu'il est aujourd'hui, resplendissant comme à son inauguration en 1950. Ces 20 000 euros supplémentaires, elle ne les a pas. Face au refus des assureurs de prendre en charge cette somme, la propriétaire du carrousel s'est tournée vers les élus du XVIIe arrondissement. Qui eux-mêmes ont sollicité à l'unanimité la Ville de Paris pour débloquer une somme symbolique. Fin de non recevoir.

"Ce serait vraiment dommage que le manège ferme", regrette Valérie Nahmias. Suivant les demandes de plusieurs habitants du quartier, la mairie du XVIIe a donc lancé une cagnotte participative sur le site Leetchi, pour permettre de récolter des dons.

La propriétaire du manège, avec le soutien de la mairie du XVIIe, espère récolter quelques dons pour financer les réparations. © Radio France - Sarah Mansoura

Des riverains mobilisés

Et cela fonctionne. La cagnotte totalise, ce lundi, plus de 1 300 euros. Pour beaucoup, ce manège est un emblème, non seulement du quartier des Batignolles, mais un des plus beaux que compte Paris. "Cela fait 40 ans que je viens ici", sourit Isabelle. "Je le connais depuis la petite enfance de mes enfants, qui ont entre 30 et 40 ans. Quand mon fils a appris qu'un arbre était tombé, il a été très ému de savoir que peut-être, ses enfants ne connaîtraient pas le manège qui l'a vu grandir étant lui-même petit", confie-t-elle.

C'est complètement dans le jus des années 1950. C'est ce qui a énormément plu dans le quartier, parce qu'on y a retrouvé notre propre enfance au niveau dessin. Ces dessins magnifiques sont vraiment typiques des illustrations des livres qu'on a connus étant enfants. Avec une musique qui est totalement d'époque, aussi". Isabelle, riveraine

Marcel aussi regarde ses petits-enfants s'amuser à chevaucher les motos, bus, ou encore chevaux du manège. "Je viens depuis la porte de Saint-Ouen, parce qu'il n'y a pas de manège comme celui-ci dans le coin. Il est toujours de la même facture qu'autrefois, c'est plaisant", apprécie le retraité. "Cela fait 15 ans qu'on vient dépenser des sommes folles pour que les enfants fassent des tours de manège", renchérit Lomig, un peu plus loin. Ce père de quatre enfants a tout de suite eu l'idée de participer à la cagnotte : "C'est bien, cet élan de solidarité", se félicite-t-il.