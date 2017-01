Paris va investir 300 millions d'euros pour rénover la Tour Eiffel

La mairie de Paris veut rendre la Tour Eiffel plus attractive et plus accessible, dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. Des travaux de rénovation seront réalisés pendant 15 ans pour un investissement total de 300 millions d’euros, a annoncé Anne Hidalgo vendredi.

Paris va offrir un lifting à sa dame de fer. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, annonce ce vendredi un plan d'investissement de 300 millions d'euros sur quinze ans pour mieux "valoriser" l'image de la Tour Eiffel dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 . Le projet prévoit la création de nouveaux espaces d’accueil et une meilleure gestion des flux. Anne Hidalgo espère ainsi réduire voire supprimer les files d’attente à tous les niveaux de la Tour. La proposition sera soumise au prochain Conseil de Paris qui se tiendra le 30 janvier.

Rénover le scintillement nocturne

Le chantier, confié à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE), un organisme public, comprend notamment la modernisation du deuxième étage inférieur et une partie des ascenseur de la tour. La ville de Paris entend aussi rénover le scintillement nocturne de ce monument payant le plus visité au monde. Lestravaux plus importants seront réalisés d'ici les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 pour faire de la Tour Eiffel "une vitrine irréprochable de la qualité de l’accueil parisien", explique la mairie dans un communiqué. Anne Hidalgo a aussi en ligne de mire l'Exposition universelle 2025, à laquelle la France est également candidate.