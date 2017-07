Paris : il faut 100 millions pour financer les travaux de la cathédrale Notre-Dame

Pour trouver les cent millions d'euros nécessaires à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame (4e arrondissement de Paris) l'Eglise fait appel aux mécènes. Pour les riches Américains et Français, des manifestations vont être organisées en novembre 2017 à Paris et au printemps 2018 aux Etats-Unis.

La cathédrale Notre-Dame à Paris a besoin de travaux en profondeur. Pour mener à bien les grosses rénovations de ce joyaux de l'architecture gothique, l'Etat met deux millions d'euros sur la table. C'est très insuffisant. Il faudrait 100 millions d'euros pour faire ces travaux. Pour trouver le financement, les responsables de la cathédrale de Paris se lancent donc dans l'organisation d'une vaste opération de mécénat.

Les dons, pour Notre-Dame de Paris, sont pris en charge en France par La Fondation "Avenir du patrimoine à Paris". Cette Fondation a été créée par l'Eglise pour restaurer les églises paroissiales. Aux Etats-Unis, c'est la Fondation "Friend of Notre Dame de Paris" présidée par Michel Picaud, responsable du mécénat, qui a été créée pour recueillir les dons des riches Américains. Elle est reconnue par le fisc américain et les donateurs peuvent bénéficier d'une exonération fiscale pour leurs dons.

De manifestations pour séduire les donateurs

De nombreuses manifestations vont être organisées à Paris en novembre 2017 pour de riches mécènes français. Pour mettre en valeur les mécènes américains, un road show sera organisé au printemps 2018 dans cinq villes américaines. Les américains connaissent bien Notre-Dame grâce au succès des films et de la comédie musicale Notre-Dame de Paris tirée du roman de Victor Hugo. A Paris, la visite de Notre-Dame est devenue incontournable pour les stars de passage dans la capitale. Même Beyoncé et son mari, le rapeur Jay-Z ont visité la cathédrale.

Il y a, un peu partout dans la cathédrale, des besoins de rénovation immenses : Michel Picaud, responsable du mécénat

La façade de la cathédrale de Paris a été nettoyée il y a quelques années. Notre Dame a l'air très belle mais derrière cette façade, la structure a besoin de travaux. La cathédrale est attaquée par la pollution et par les intempéries. "Il y a beaucoup d'éléments décoratifs qui sont rongés ou qui ont disparu comme des gargouilles. C'est le même problème pour les vitraux dont la structure s'affaiblit dangereusement. Dès qu'on regarde la cathédrale de près, on s'aperçoit qu'il y a énormément de travaux à entreprendre. L'un des éléments les plus urgents, c'est la flèche de la cathédrale qui a des infiltrations d'eau ce qui met en péril la charpente en bois qui soutient le toit", explique Michel Picaud, responsable du mécénat à Notre-Dame. Les besoins de rénovation sont immenses, conclut Michel Picaud.