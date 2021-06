Parking gratuit, protocole sanitaire : la saison 2021 commence à la base de loisir de Ménasse

La base de loisirs du Marsan reprend les baignades surveillées ce samedi 12 juin pour l'été. L'an passé, elle a battu des records de fréquentation avec près de 30 000 visiteurs pendant la saison touristique (+20%) et l'agglo de Mont-de-Marsan, qui gère le lieu, souhaite appliquer la même recette en 2021, avec quelques événements en plus. Comme en 2020, le parking sera gratuit, "les gens sont moins partis à l'étranger, on a eu beaucoup de visiteurs de proximité, on s'est dit qu'il fallait continuer cette gratuité", explique Joël Bonnet, maire de Saint-Pierre-du-Mont et vice-président de Mont-de-Marsan Agglo en charge du tourisme. Le protocole sanitaire aussi est identique à celui en vigueur l'année dernière : sens de circulation, pas plus de dix personnes dans les regroupements, port du masque lorsqu'on n'est pas statique. Des investissements ont également été faits, 48 000 euros pour changer les pompes, les électrodes et acheter une cribleuse (pour nettoyer le sable). La saison touristique peut commencer.

Les dates/horaires d'ouverture

La base de loisirs est ouverte de 7h à 23h

Baignade surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 5 septembre (12h30-18h30)

Baignade surveillée du 3 juillet au 29 août (11h-19h la semaine, 11h-20h week-end et jours fériés)

Les activités estivales

Pilate, yoga, promenades à poney, circuits training, beach volley sont accessibles cet été et tout sera gratuit le 12 juillet avec une grande journée découverte, organisée par l'Agglo et conclue par un marché de prodcuteurs.