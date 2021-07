"Parlement" : la saison 2 de la série se tourne en ce moment à Strasbourg

À Strasbourg, après le retour des députés européens début juin, le Parlement héberge désormais le tournage de la saison 2 de la série du même nom : "Parlement" ! La comédie inspirée de la vie de cette institution a connu un vrai succès l'année dernière et son tournage se fait cet été à 100% au Parlement strasbourgeois.

Un bâtiment "incroyable"

"Des gens un peu audacieux disent que la tête du parlement européen et des institutions est à Bruxelles et que le cœur est à Strasbourg" explique le producteur Thomas Saigne, "mais quand vous arrivez dans le Parlement de Strasbourg, vous ressentez ça très fortement."

Tourner cette saison 2 dans sa totalité dans la capitale alsacienne, c'était effectivement une volonté des scénaristes et de la production : "Le décors ici est un personnage à part entière. C'est tellement beau et exceptionnel que ça fait vraiment partie de l'histoire", renchéri Fabienne Servan-Schreiber, productrice et présidente de la société Cinétévé.

La série profite aussi de l'absence des parlementaires pour tourner l'intégralité de la saison jusqu'au 3 septembre, avant le retour des sessions.

Tournage de la saison 2 de la série "Parlement" à Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

Quelques surprises pour la saison 2

Dans la saison 1, la série suit le quotidien rocambolesque de Samy, jeune assistant parlementaire au service d'un eurodéputé français un peu planqué à Bruxelles. "Dans cette saison 2, Samy est un peu plus expérimenté" explique amusé son interprète, Xavier Lacaille, "il essaye de retourner les situations mais il se rend compte encore une fois qu'il y a plus malin que lui."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté de Michel, l'eurodéputé suivi par Samy dans la série, il y a aussi du changement. C'est l'acteur Philippe Duquesne qui l'incarne : "Je ne veux pas tout révéler mais Michel a une promotion et il est un peu dépassé." Quant à l'histoire entre Samy et Rose, assistante parlementaire britannique, "je ne vais rien dévoiler" lance Xavier Lacaille, "mais ça progresse un peu."

Une saison qui promet donc encore de belles scènes, avec toujours la volonté de rendre plus accessibles les institutions européennes sur le ton de l'humour. La sortie est prévue pour début 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La saison 1 de la série "Parlement" est composée de dix épisodes de vingt-six minutes, à retrouver gratuitement en replay sur Francetv.