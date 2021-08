Le festival Paroles de Conteurs s'installe à Auphelle en Creuse après deux ans d'absence

Il a été annulé en 2020, mais n’est pas mort pour autant. Le festival Paroles de conteurs s’apprête à inaugurer sa 26e édition. Du 20 au 28 août, petits et grands pourront à nouveau découvrir un grand panel d’histoires, près du lac de Vassivière. Malgré la crise sanitaire, une cinquantaine de conteurs font le déplacement. Parmi eux, l'humoriste et chanteur François Morel animera une des soirées.

Dès le matin, les festivaliers pourront profiter, en famille, de promenades contées et de visites autour du lac. Mais la majorité des festivités auront lieu à Auphelle, sur les bords du lac. Les organisateurs proposent un voyage au pays de la parole, sous toutes ses formes : des apéros contés aux contes manouches, jusqu’aux siestes contées. "On demande à tous de se poser dans des chaises longues ou des matelas, pour les plus petits, et des artistes proposent des histoires douces. Vous aurez même le droit de vous endormir", rit Sandrine Bordier-Martin, coordinatrice générale.

Contes manouches, récits de vie et scènes ouvertes

Les participants pourront même monter sur scène, le temps d'une dizaine de minutes. "Tout le monde peut venir raconter son histoire pendant les scènes ouvertes. C’est une expérience très enrichissante", relate la coordinatrice. Les journées se finiront ensuite par une veillée spectacle, sous un grand chapiteau de 500 places. "C’est un conte pour les plus âgés, avec des paroles plus engagées et des récits de vie", tient-elle à préciser.

François Morel en tête d'affiche

Des conteurs venus de tous les pays francophones seront présents pour dire leurs histoires. À l’ouverture, le Libanais Jihad Darwiche, accompagné de Tom Diakité racontera l’épopée de Soundjata, fils d'une femme-buffle et d'un roi beau et sage, puis ce sera Alberto Garcia Sanchel, artiste espagnol vivant en Allemagne qui questionnera le rôle de l'art dans nos vies. La tête d’affiche de cette année, François Morel, se produira mardi 24 août, en paroles et en chansons.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Une billetterie sera présente sur les lieux.

Vous pouvez déjà réserver en ligne ici : Festival 26e édition du festival paroles de conteurs - Peyrat-le-château | Étape 1 : Choix des billets | HelloAs

Un article d'Alizée Chebboub