PAROLES DE MANUCHARDS - Christian Montjallard, "je n'aurais jamais pensé trouver cette culture d'entreprise"

PODCAST - Cinq ouvriers de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne témoignent de ce fleuron de l'industrie nationale. Des années 1960 jusqu'à la fermeture en 2003, c'était un haut lieu de la vie ouvrière dans la Loire, à côté de l'activité minière. Christian Montjallard était un manuchard.

Depuis le Moyen-Âge, les armes de guerre et de chasse étaient déjà produites à Saint-Étienne jusqu'à atteindre plus de 10 000 pièces à la Révolution, et plus du double un demi-siècle plus tard. Établissement d'État à la fin du XIXe siècle, les usines de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ont vu sortir les emblématiques pistolets automatiques MAS G1, le FAMAS mais aussi les tourelles de véhicules blindés ou encore certaines armes antichars.

Si en 1958 le président Charles de Gaulle annonce un investissement conséquent pour l'arme atomique comme nouvelle force de dissuasion, c'est au moment de la chute du Mur de Berlin et la fin du bloc soviétique que le sort des manufactures d'armes en France se jouera au profit d'une défense européenne, ce qui aura pour conséquence la suppression de dizaines de milliers d'emplois. Parmi eux, les ouvriers de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne qui sera démantelée petit à petit malgré une forte lutte ouvrière qui aura duré plus de vingt ans jusqu’à la fermeture définitive en 2001. Voici l'histoire et le témoignage de Christian Montjallard, Manuchard à Saint-Étienne.

Christian Montjallard - Alexandre Czuczman, Radio France

”Je n’aurais jamais pensé trouver cette culture de l’entreprise”

Alors qu’il a tenté une première fois de passer le concours pour l’école d’apprentissage de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, il a alors 14 ans mais bercé par le message de cette fin des années 1960 où on "fait l’amour mais pas la guerre", ce natif de Saint-Genest-Lerpt commence par un CAP d’ajusteur. Ce touche-à-tout de nature, bricoleur de mécanique à ses heures, devient rectifieur pour créer des pièces à l’unité ou la série jusqu’au moment où il croise le chemin d’un cousin employé à la “Manu” qui lui souffle l’idée d’intégrer l’établissement stéphanois alors qu’un poste correspondant à ses qualifications se libèrent.

Habitué au privé, Christian découvre non seulement un établissement gigantesque mais aussi une manière de travailler qui bouleverse tous ses repères. De la crainte des chefs, on redoute plus les compagnons d’ateliers plus prompts à faire remarquer qu’un travail n’est pas réalisé correctement mais aussi le degré d’exigence de ses collègues face auxquels il dit avoir “mouliné” pour rattraper le niveau.

Jamais un mot plus haut que l’autre, encadré par des supérieurs faciles à vivre et qui l’emmenait parfois à la buvette de l’usine après un boulot achevé, ce syndicaliste passe de la conception de radômes destinés à protéger les radars sur les missiles à tête chercheuse à la conception de tourelles de chars. Sa polyvalence, couplée au travail de toute une équipe œuvrant plusieurs années pour arriver au produit fini, lui valent des félicitations de son entreprise.

-

“Même les chefs faisaient faire la perruque, ils étaient mouillés”

À travers l’expérience de Christian, c’est toute une tradition de “Manuchards” qui se raconte : la fameuse “perruque” qui consiste à utiliser les ressources techniques et humaines de la Manufacture pour faire du petit bricolage personnel, la cérémonie de la “saucisse” qui est la fête non-officielle d’ouvriers n’hésitant pas à investir leur lieu de travail pour festoyer, les parties de boules avec les amicales à la sortie de l’usine où on peut voir une marée de bleus de travail déambuler dans la cité stéphanoise mais aussi l’emploi de surnoms, une autre tradition de la “Manu” où beaucoup se retrouvent affublés d’un sobriquet.

Pour ce fils de mineur, ce sera “pois chiche” après qu’un collègue ait entendu la femme de Christian utiliser ce terme pour avoir oublier quelques condiments à l’occasion d’un grand repas. Quand Christian évoque ce surnom, il répond à la manière d’un philosophe de la vie que si tous se donnaient des surnoms, c’est parce qu’ils s’aimaient bien.

Christian Montjallard - Alexandre Czuczman, Radio France

“On a fait tout ce qu’on pouvait, même mettre des chars en panne”

Si Christian attend fébrilement le lundi matin pour retourner travailler avec ses copains, cet enthousiasme est toujours menacé par les divers plans sociaux menaçant la pérennité de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne. Le combat commence dans les années 80 avec de nombreuses actions des syndicalistes allant au-delà de la distribution de tracts ou de défilés dans les rues puisqu’ils vont, parfois à la limite de la légalité, s’en prendre à des officiels à grand renfort de sacs de farine, d’œufs pourris.

Si Christian connaît bien son métier dans la conception de tourelles de char, il met en échec les tentatives de personnels de remettre en marche le blindé qu’il a saboté pour l’empêcher de quitter le site... Ils ne trouveront jamais d’où pouvait provenir la panne. Même s’il aurait préféré rester pour transmettre son savoir-faire aux jeunes générations, Christian finit par partir à l’usine de Saint-Chamond comme d’autres collègues qui ont entendu que ce déplacement permettrait de sauver la “Manu”.

N’ayant pas froid aux yeux et n’appréciant pas l’ambiance de travail, il tient tête à ses supérieurs et se licencie lui-même grâce aux conseils de ses camarades syndicalistes qui l’aident à rédiger une lettre en bonne et due forme. Il quittera la vie professionnelle à 52 ans, “tatoué” par cette vie de combat et de camaraderie dont il garde précieusement les souvenirs, comme ceux du pas de tir pour les chars à Saint-Étienne qui abrite désormais des immeubles d’habitation ou, par hasard, son fils s’est installé des années plus tard.