PAROLES DE MANUCHARDS - Daniel Jaboulay, "un parcours émaillé de luttes"

PODCAST - Cinq ouvriers de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne témoignent de ce fleuron de l'industrie nationale. Des années 1960 jusqu'à la fermeture en 2003, c'était un haut lieu de la vie ouvrière dans la Loire, à côté de l'activité minière. Daniel Jaboulay était un manuchard.

Depuis le Moyen-Âge, les armes de guerre et de chasse étaient déjà produites à Saint-Étienne jusqu'à atteindre plus de 10 000 pièces à la Révolution, et plus du double un demi-siècle plus tard. Établissement d'État à la fin du XIXe siècle, les usines de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ont vu sortir les emblématiques pistolets automatiques MAS G1, le FAMAS mais aussi les tourelles de véhicules blindés ou encore certaines armes antichars.

Si en 1958 le président Charles de Gaulle annonce un investissement conséquent pour l'arme atomique comme nouvelle force de dissuasion, c'est au moment de la chute du Mur de Berlin et la fin du bloc soviétique que le sort des manufactures d'armes en France se jouera au profit d'une défense européenne, ce qui aura pour conséquence la suppression de dizaines de milliers d'emplois. Parmi eux, les ouvriers de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne qui sera démantelée petit à petit malgré une forte lutte ouvrière qui aura duré plus de vingt ans jusqu’à la fermeture définitive en 2001. Voici l'histoire et le témoignage de Daniel Jaboulay, Manuchard à Saint-Étienne.

”Un parcours émaillé de luttes”

Originaire de Saint-Étienne, dans la Loire, celui qui est devenu très jeune dans sa carrière professionnelle secrétaire général du syndicat CGT a fait ses premiers pas dans la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne en 1966, date à laquelle, selon ses dires, l'établissement d'État fonctionnait encore. Issu d’une famille ouvrière, c’est sa tante et son oncle qui ont suggéré aux parents de Daniel de l’inscrire au concours d’entrée à la "Manu".

“On avait tous notre casquette à carreaux”

Pendant ses trois années d’apprentissage, Daniel découvre non seulement une identité de groupe au contact de ses camarades de promo mais aussi, en rencontrant, à l’occasion de nombreux stages dans les ateliers de la Manufacture, d’autres ouvriers et pour certains d’anciens qui lui font découvrir son futur métier ainsi qu’une forme de résistance. Rappelons que pendant la Seconde Guerre mondiale, des “Manuchards” avaient fait en sorte que les armes qu’ils devaient fournir à l’occupant subissent des défauts pour empêcher de s’en servir contre le peuple français... Certains, par leur acte de bravoure et de résistance, l’ont payé de leur vie.

“Être au courant de tout, même de ce qu’on devait pas savoir”

De la chaudronnerie à la moyenne série en passant par l’outillage, Daniel a fini par être envoyé au montage des tourelles de char qui était alors l’une des fabrications phares de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne. Solide par sa formation et profitant de conditions de travail confortable grâce à la présence de médecins, assistantes sociales et même dentistes sur site, sans parler d’une bibliothèque que les salariés pouvaient consulter sur leurs heures de travail, il comprend alors que le besoin de protéger ces acquis est important. Approché par des membres de la CGT très tôt notamment à travers des rencontres sportives, Daniel est imprégné par ce militantisme à la fois exigeant et exemplaire destiné à améliorer la vie des “Manuchards”. Sur 2000 salariés, plus de la moitié sont syndiqués à la CGT.

“La politique de l’artichaut pour arriver à la fermeture”

Malgré un fort engagement de la part des salariés et de nombreuses annonces de plans sociaux au sein de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, Daniel voit les portes de l’école d’apprentissage de la Manu fermer ses portes, un signal fort pour dire aux ouvriers qu’il n’y aura pas de relève pour ceux qui y travaillent dont certains approchant l’âge de la retraite. Plus tard ont suivi le transfert de bureaux, des départs anticipés puis des déplacements d’ouvriers à Saint-Chamond à une dizaine de kilomètres de là, marquant la volonté politique de l’époque de se débarrasser de ces établissements d’armement soutenue par l’évolution de l’atomique ainsi qu’un message pour que plus aucun conflit ne puisse éclater entre les pays de l’Union européenne.

“À la dernière assemblée, on a vu les gens pleurer”

Si les luttes syndicales ont marqué les dernières années de l’histoire de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne pour faire face aux menaces de sa fermeture, la décision d’arrêter les activités de ce fleuron national et fierté locale aura été plus forte que les actions de Daniel et ses camarades dont certains auront souffert autant physiquement que moralement, à tel point qu’une étude d’un cabinet d’expertise montrait l’état de santé catastrophique de salariés épuisés. Après la fermeture du site en 2001, et aujourd’hui à la retraite mais toujours actif sur le plan syndical, Daniel ne retourne que très rarement sur les lieux de son ancienne activité professionnelle, trop marqué par ce gâchis industriel et humain qui ne le quitte pas.