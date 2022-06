PAROLES DE MANUCHARDS - Dix vidéos pour retracer les souvenirs et les vies de cinq ouvriers de la Manufacture

Dès le XVIIe siècle, la Manufacture d’armes de Saint-Étienne a étudié, créé, confectionné des armes de défense pour les troupes armées françaises, dont les tourelles de chars AMX et le célèbre fusil d'assaut FAMAS. Cette réputation d’excellence et d’implication dans la défense nationale s’est achevée en 2001 avec la fermeture des portes de cet établissement d’État qui accueillait, il y a encore vingt ans, plus de 2000 salariés. Aujourd’hui, cinq d’entre eux partagent avec nous leurs souvenirs : l’apprentissage d’un métier, une vie de camaraderie et de combat pour préserver un savoir-faire. Ils se prénomment Daniel, Jean-Pierre, Dominique, Christian et Claude, ce sont des "Manuchards".

Épisode 1 - C’est quoi un “Manuchard” ? (11 min)

Épisode 2 - Premiers pas vers la "Manu" (11 min)

Épisode 3 - Découverte de la "Manu" (16 min)

Épisode 4 - La "Manu", vue de l’intérieur (12 min)

Épisode 5 - Les Manuchards, entre travail et fraternité (7 min)

Épisode 6 - Fabriquer des armes, c’est mal ? (6 min)

Épisode 7 - Les Manuchards, en Vert et contre tous (9 min)

Épisode 8 - La "Manu", chronique d’une fermeture annoncée (12 min)

Épisode 9 - Les derniers jours de la "Manu" (9 min)

Épisode 10 - Que reste-t-il de la "Manu" et des Manuchards ? (13 min)

