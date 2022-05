PAROLES DE MANUCHARDS - Jean-Pierre Brat, "une diversité de métier avec cette dimension de service public"

PODCAST - Cinq ouvriers de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne témoignent de ce fleuron de l'industrie nationale. Des années 1960 jusqu'à la fermeture en 2003, c'était un haut lieu de la vie ouvrière dans la Loire, à côté de l'activité minière. Jean-Pierre Brat était un manuchard.

Depuis le Moyen-Âge, les armes de guerre et de chasse étaient déjà produites à Saint-Étienne jusqu'à atteindre plus de 10 000 pièces à la Révolution, et plus du double un demi-siècle plus tard. Établissement d'État à la fin du XIXe siècle, les usines de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ont vu sortir les emblématiques pistolets automatiques MAS G1, le FAMAS mais aussi les tourelles de véhicules blindés ou encore certaines armes antichars.

Si en 1958 le président Charles de Gaulle annonce un investissement conséquent pour l'arme atomique comme nouvelle force de dissuasion, c'est au moment de la chute du Mur de Berlin et la fin du bloc soviétique que le sort des manufactures d'armes en France se jouera au profit d'une défense européenne, ce qui aura pour conséquence la suppression de dizaines de milliers d'emplois. Parmi eux, les ouvriers de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne qui sera démantelée petit à petit malgré une forte lutte ouvrière qui aura duré plus de vingt ans jusqu’à la fermeture définitive en 2001. Voici l'histoire et le témoignage de Jean-Pierre Brat, Manuchard à Saint-Étienne.

”C'est joli Manuchard, c’est un joli mot”

Issu d'une famille modeste du Nord de la Loire, Jean-Pierre a d’abord été apprenti pour intégrer l’Arsenal de Roanne, un lieu symbolique pour toute une ville mais aussi la possibilité d’y faire toute sa carrière. Parti à Toulouse pour y faire ses classes, sa première affectation passera par Lyon avant de rejoindre sa ville natale puis être accepté à la Manufacture de Saint-Étienne où se trouvent les racines de son épouse. Bien que connaissant la ville, Jean-Pierre y voit une rupture dans sa vie puisqu’il découvre la dimension d’une culture ouvrière peu commune, une communauté dans l’usine mais aussi dans la ville avec le sens d’une fraternité, d’une solidarité qu’il adoptera par la voie syndicale ainsi que sa participation aux amicales de la “Manu” et en particulier l’attachement que les salariés ont pour la jeunesse à travers les activités sportives et culturelles. Le voilà devenu à son tour un “Manuchard”, nous sommes en 1981.

Jean-Pierre Brat / Alexandre Czuczman, Radio France

“Une diversité de métier avec cette fonction de service public”

Conscient de servir l’État, Jean-Pierre prend très à cœur cette mission qui est la sienne mais aussi celle de milliers d’ouvriers qui peuplent “cette ville dans la ville”, implantée sur plusieurs hectares et d’où sortent les armes de tous calibres qui garantiront la défense des troupes françaises, sans parler de celle d’un pays tout entier. Loin des ateliers de moyennes ou petites séries, il découvre aussi la possibilité de se former à de nouvelles technologies à une époque où l’informatique dans les entreprises connait ses prémices. Passé en charge du service informatique et des réseaux multifilaires, bien avant la fibre, il voit voit surtout dans cette capacité à évoluer que chacun au sein de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne que tous travaillent pour la même finalité, de la comptabilité aux personnes chargées des achats de matériel jusqu'au simple ouvrier dont certains n’ont jamais lâché leurs machines durant toute leur carrière. Jean-Pierre, de part sa fonction, aura traversé tous les services, allant même jusqu’à faire passer des câblages informatiques dans les souterrains de la “Manu”.

“Servir la Nation avant de devenir un marchand de canons”

Impliqué dans la vie syndicale, Jean-Pierre voit comme ses autres collègues arriver la transformation d’une entreprise étatique en une entreprise privée et au prix de nombreux combats aux côtés de ses camarades. Le premier coup de semonce tombe en 1986 avec la parution dans la presse locale d’une déclaration d’un ministre français annonçant des coupes drastiques dans les effectifs de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, un article qu’il garde toujours à portée de main. Si certains n’y croient pas, d’autres y voit l’annonce de la perte d’un emploi, d’un savoir-faire ainsi que le déclin d’une ville portée par la communauté de “Manuchards”, levier d’une économie à part entière. Cette culture du partage et de la camaraderie qu’il a lui-même imprégné ses enfants dont sa fille devenue militaire dans la Marine à Brest, il la met en pratique auprès de ses camarades qui ont “la boule au ventre” et ne savent plus, au fil des plans sociaux qui s’étalent sur plus de vingt ans, s’il faut courber l’échine, attendre d’être reclassé ou partir. "Certains, raconte Jean-Pierre, vont aller jusqu’à accepter une mutation dans un autre établissement à Toulon tout en restant installés en périphérie de Saint-Étienne", un compromis qui aura raison de l’état de santé de plusieurs ou de l’équilibre familial.

Jean-Pierre Brat / Alexandre Czuczman, Radio France

“La Manu, elle est plus là”

Comme beaucoup après la fermeture de la “Manu” en 2001, Jean-Pierre vient à être muté d’abord à Saint-Chamond à une dizaine de kilomètres de Saint-Étienne avant d’avoir la “chance” de retrouver l’Arsenal de Roanne où il a fait ses débuts de carrière. Bien décidé à ne pas faire le deuil de la “Manu” comme il avait été soufflé par l’État français, Jean-Pierre revendique le droit de le faire vivre alors que les ministres de l’époque refusent le maintien de ce musée mis en place par les anciens ouvriers où, à travers de nombreuses pièces sorties de l’usine dont certaines inédites, se reflète le savoir-faire de plusieurs générations et l’amour de son métier. S’il a été un des derniers à quitter la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, Jean-Pierre ne revient que pour les commémorations du 11-Novembre et du 8-Mai avec ses camarades sur un site qui abrite désormais l’École d’Art et de Design. Si les bâtiments et le passé sont toujours là, ils sont toujours difficiles à regarder en face.

- © Radio France