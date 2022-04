PAROLES DE MANUCHARDS - Un podcast de France Bleu Saint-Étienne Loire à découvrir dès le 2 mai

PODCAST - Cinq ouvriers de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne témoignent de ce fleuron de l'industrie nationale. Des années 1960 jusqu'à la fermeture en 2003, c'était un haut lieu de la vie ouvrière dans la Loire, à côté de l'activité minière. "Paroles de Manuchards", à découvrir dès le 2 mai.

Ils sont cinq, tous ouvriers de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne des années 1960 jusqu'à la fermeture de ce fleuron de l'industrie nationale. Daniel, Dominique, Claude, Christian et Jean-Pierre sont aujourd'hui la mémoire d'un passé, d'un savoir-faire et d'un site abritant aujourd'hui la Cité du Design ainsi que les locaux de France Bleu Saint-Étienne Loire. Dans "Paroles de Manuchards", ils témoignent de ce haut-lieu de la vie ouvrière stéphanoise comme l'ont été les mines dans la Loire.

Depuis le Moyen-Âge, les armes de guerre, de chasse étaient déjà produites à Saint-Étienne jusqu'à atteindre plus de 10 000 pièces produites à la Révolution, et plus du double un demi-siècle plus tard. Établissement d'État à la fin du XIXe siècle, les usines de la "Manu" ont vu sortir les emblématiques pistolet automatique MAS G1, le FAMAS mais aussi les tourelles de véhicules blindés ou encore certaines armes anti-chars.

En 1958, le président Charles de Gaulle annonce un investissement conséquent pour l'arme atomique au détriment de l'armement de terre pourtant produite dans différents sites de France et parmi les victimes collatérales la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne démantelée petit à petit malgré une lutte ouvrière qui aura duré plus de vingt ans jusqu’à la fermeture définitive en 2003.

C'est en ces lieux que nos anciens ouvriers reviennent dans "Parcours de Manuchards" sur leur parcours, leurs luttes, leur travail qu'ils expriment chacun avec plaisir, émotion, colère mais aussi leur fierté, celle d'être des Manuchards, la mémoire vivante du passé ouvrier de Saint-Étienne.

Daniel Jaboulay, originaire de Saint-Étienne

Originaire de Saint-Étienne, dans la Loire, celui qui est devenu très jeune dans sa carrière professionnelle secrétaire général du syndicat CGT a fait ses premiers pas dans la Manufacture d'armes de Saint-Étienne en 1966, date à laquelle selon ses dires l'établissement d'État fonctionnait encore. Issu d’une famille ouvrière, c’est sa tante et son oncle qui ont suggéré aux parents de Daniel de l’inscrire au concours d’entrée à la Manu. Aujourd’hui à la retraite, il préside toujours son syndicat auprès des anciens de la "Manu" et préserve leurs mémoires par des archives remontant jusqu’au XIXe siècle et dont il a fait don aux Archives départementales de la Loire en novembre 2021.

Daniel Jaboulay © Radio France - Alexandre Czuczman

Jean-Pierre Brat, originaire de Roanne

Issu d'une famille modeste du Nord de la Loire, Jean-Pierre a d’abord été apprenti pour intégrer l’Arsenal de Roanne avant d’être accepté à la Manufacture de Saint-Étienne où il découvre la dimension d’une culture ouvrière peu commune. Nous sommes en 1981. Loin des ateliers de moyennes ou petites séries, il découvre les nouvelles technologies et devient chargé du service informatique et des réseaux multifilaires qui lui permet de passer par tous les services, allant même jusqu’à faire passer des câblages informatiques dans les souterrains de la “Manu”. Déplacé à Saint-Chamond après le dernier plan social, il a retrouvé un poste à l’Arsenal de Roanne où il a terminé une carrière malgré tout ininterrompue.

Jean-Pierre Brat © Radio France - Alexandre Czuczman

Christian Montjallard, originaire de Saint-Genest-Lerpt

Alors qu’il a tenté une première fois de passer le concours pour l’école d’apprentissage de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne à l’âge de 14 ans, ce fils de mineur, et touche-à-tout de nature, devient rectifieur avant d’intégrer l’établissement stéphanois alors qu’un poste correspondant à ses qualifications se libère. Sa polyvalence lui permet d’intégrer la conception de radômes sur les missiles à tête chercheuse à la conception de tourelles de chars, ce qui lui vaudra les félicitations de son entreprise. Mais lassé de cette lutte qui s’est étalée sur trois décennies, et peu en accord avec la direction de l’établissement de Saint-Chamond, il s’est "auto-licencié" à l’âge de 52 ans.

Christian Montjallard © Radio France - Alexandre Czuczman

Dominique Pestre, originaire de Roche-la-Molière

Élève inadapté à un système scolaire qui ne lui convenait pas, ce natif de Roche-la-Molière, dans la Loire, ne savait pas vraiment où était son avenir jusqu’à ce qu’un proche de la famille le pousse à suivre l’apprentissage que proposait à l’époque l’école de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne. Arrivé en 1972 et intéressé par l’analyse des métaux qui servent à la fabrication des différents éléments d’armes de la "Manu", il part à Toulouse pour suivre une formation spécifique et revient à Saint-Étienne comme spécialiste en métallurgie, ce qui l’amène à analyser les matériaux, leurs normes, leur résistance bien avant l’ère du microscope électronique. Autant de savoir-faire que de qualités perdues après sa mutation à Saint-Chamond où il fut licencié comme d’autres Manuchards.

Dominique Pestre © Radio France - Alexandre Czuczman

Claude Descours, originaire de Saint-Étienne

Aîné d’une famille de six enfants, ce pur Stéphanois est parti au travail très jeune avant de passer le concours de l’école d’apprentissage de la réputée "Manu". En 1966, date de son entrée en apprentissage, il découvre les métiers de la précision dont la métrologie, qui permet de contrôler les pièces fabriquées en atelier au micron près, mais sans jamais faire de rapport aux supérieurs si un défaut pouvait porter préjudice aux collègues. Membre (très) actif de la CGT, Claude verra cinq plans sociaux successifs soutenus par bon nombre d’actions qui ont failli avoir raison de sa santé, suite à un infarctus avant l’âge de 40 ans. Après la fermeture de la Manu en 2001 et en retraite, il continue de soutenir les salariés auprès des conseils prudhommaux de la Loire.

Claude Descours © Radio France - Alexandre Czuczman

Le projet "Paroles de Manuchards"

"Paroles de Manuchards", c'est un projet porté par les équipes de France Bleu Saint-Étienne Loire depuis de nombreux mois. À travers cinq podcasts natifs et vingt épisodes d'une série audio diffusée du 2 au 20 mai 2022, c'est tout un patrimoine ouvrier et industriel qui est mis en lumière grâce aux témoignages précieux de cinq anciens Manuchards. Tous leurs mots, leurs anecdotes, leurs récits de vie sont aussi accompagnés d'images d'archives et de vidéos à retrouver sur tous les réseaux de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Un podcast en cinq épisodes

Épisode 1 - Daniel Jaboulay, "un parcours émaillé de luttes"

Daniel Jaboulay, "un parcours émaillé de luttes" Épisode 2 - Jean-Pierre Brat, "une diversité de métier avec cette dimension de service public"

Jean-Pierre Brat, "une diversité de métier avec cette dimension de service public" Épisode 3 - Christian Montjallard, "je n'aurais jamais pensé trouver cette culture d'entreprise"

Christian Montjallard, "je n'aurais jamais pensé trouver cette culture d'entreprise" Épisode 4 - Dominique Pestre, "la fierté du travail bien fait"

Dominique Pestre, "la fierté du travail bien fait" Épisode 5 - Claude Descours, "si c'était à refaire, je ferais certainement plus"

Une série audio à écouter du lundi au vendredi à 7h40, 9h25 et 17h10

Lundi 2 mai - Daniel Jaboulay : c’est quoi un "Manuchard" ?

Daniel Jaboulay : c’est quoi un "Manuchard" ? Mardi 3 mai - Christian Montjallard : une carrière au sein de la Manu

Christian Montjallard : une carrière au sein de la Manu Mercredi 4 mai - Jean-Pierre Brat : la vie à la Manu et à Saint-Étienne

Jean-Pierre Brat : la vie à la Manu et à Saint-Étienne Jeudi 5 mai - Claude Descours : leçon de syndicalisme d’un Manuchard

Claude Descours : leçon de syndicalisme d’un Manuchard Vendredi 6 mai - Dominique Pestre : un sentiment de gâchis après la fermeture

Dominique Pestre : un sentiment de gâchis après la fermeture Lundi 9 mai - Dominique Pestre : l’apprentissage d’un Manuchard

Dominique Pestre : l’apprentissage d’un Manuchard Mardi 10 mai - Daniel Jaboulay : l’importance de rejoindre un syndicat

Daniel Jaboulay : l’importance de rejoindre un syndicat Mercredi 11 mai - Christian Montjallard : les traditions à la Manu

Christian Montjallard : les traditions à la Manu Jeudi 12 mai - Claude Descours : la réputation des Manuchards

Claude Descours : la réputation des Manuchards Vendredi 13 mai - Jean-Pierre Brat : les derniers jours de la Manufacture

Jean-Pierre Brat : les derniers jours de la Manufacture Lundi 16 mai - Christian Montjallard : le parcours d’un touche-à-tout

Christian Montjallard : le parcours d’un touche-à-tout Mardi 17 mai - Claude Descours : l’amour et la force d’un métier

Claude Descours : l’amour et la force d’un métier Mercredi 18 mai - Jean-Pierre Brat : préserver un savoir-faire et une mission

Jean-Pierre Brat : préserver un savoir-faire et une mission Jeudi 19 mai - Dominique Pestre : la lutte syndicale et départ pour Saint-Chamond

Dominique Pestre : la lutte syndicale et départ pour Saint-Chamond Vendredi 20 mai - Daniel Jaboulay : la fin de la Manu

