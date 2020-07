Paroles de touristes en Baie de Somme : "c'est beau chez vous !"

"C'est beau chez vous !" Malgré une pluie fine qui tombe sur Saint-Valery-sur-Somme en ce dimanche après-midi, Dominique et Frédérique ont le sourire. Ces deux belges, venues de Bruxelles et Namur apprécient "la diversité et la variété du littoral Picard. Nous en Belgique on a quarante kilomètres de côte toute bétonnée, ici c'est plus joli !"

Les grands espaces naturels et préservés séduisent aussi Philippe, venu passer quelques jours en Baie de Somme en provenance de la région parisienne. "C'est beau, c'est authentique, il y a de quoi faire", énumère ce touriste, impatient en vue de sa prochaine sortie en pirogue pour aller observer la colonie de phoques et de veaux marins.

Dominique, touriste Belge en vacances en Baie de Somme

Maria, une autre Belge s'enthousiasme elle aussi pour les nombreuses activités nature proposées en Baie de Somme. "Nous avons fait des ballades à pieds, à vélo, en train, en bateau. Les gens sont paisibles et l'endroit en lui même est paisible", avance cette habitante de Tournai qui raffole aussi des menus des restaurants ! "Nous avons goûté l'agneau de pré salé et j'adore la salicorne !"