Parsac : des collégiens creusois ont joué à Bercy, lors du concert d'Ibrahim Maalouf

C'est une expérience exceptionnelle qu'ont vécue les 17 élèves de la classe orchestre du collège de Parsac. Mercredi dernier, ils sont allés jouer à Bercy, lors du concert des 40 ans d'Ibrahim Maalouf, célèbre trompettiste. Ils étaient 130 collégiens en tout, venant de cinq établissements différents, à jouer devant 12.000 spectateurs.

"C'est incroyable de jouer avec des stars comme ça"

Et même si ça fait plusieurs jours qu'ils sont revenus de Paris, ces jeunes Creusois n'en reviennent toujours pas. "C'est incroyable de jouer avec des stars comme ça, avec des musiciens qu'on admire ... de se retrouver avec eux. C'est impressionnant", raconte Noam, 14 ans. Et même s'ils n'étaient pas sur scène, mais dans les allées, à côté du public, le trac était bien présent. " On nous avait prévenus qu'il y aurait du monde, mais en fait, je ne visualisais pas autant de monde dans ma tête, rit Clara, qui joue de la trompette. Quand j'ai vu toutes les places qu'il y avait, je me suis dit "Non, ce soir, je vais jouer devant tout ce monde ?" Mais tous s'accordent pour dire que le concert a été une réussite, alors même qu'ils ont commencé la musique il y a trois ans seulement.

Leur professeur d'éducation musicale, Claire Blin, est très fière de ces élèves. "Je trouve que c'est magique. C'est déjà magique pour nous en tant qu'adulte, et donc c'est magique pour eux. Je trouve ça super d'avoir pu leur faire découvrir ça. Ce sont des expériences qui sont inoubliables."

En juillet aux côtés de Gautier Capuçon

Mais pas de repos pour les braves. Ils sont déjà en train de répéter pour leur prochain grand concert. En juillet, ils seront sur scène, à Meaux, aux côtés de Gautier Capuçon, célèbre violoncelliste. "On doit assurer une demi-heure de concert sur partition, avec des morceaux variés, explique Pascal Naturel, un des professeurs de musique du conservatoire de Guéret, qui les suit depuis leurs débuts. C'est vraiment du travail qui est ciselé. Et à mon avis, ça sera peut être le projet qui va demander le plus de travail et d'investissement."

Cette grande représentation de juillet, ce sera la dernière de cette classe. Ensuite, ils partiront tous au lycée. Mais les professeurs du conservatoire de Guéret qui les accompagnent réfléchissent déjà à former un nouvel orchestre avec ces élèves l'année prochaine, pour qu'ils puissent continuer à jouer de la musique tous ensemble.