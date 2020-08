Partez à la découverte ou à la redécouverte de Sainte-Suzanne lors d'un rallye en famille

Grégory et sa famille viennent de région parisienne, ils ont voulu découvrir les secrets de Sainte-Suzanne

Vous pensez bien connaître Sainte-Suzanne, vous pourriez être surpris. Le château de Sainte-Suzanne à l'Est du département vous propose de remonter le temps lors d'un rallye découverte, une sorte de chasse au trésor à la recherche d'indices dans les rues et autour de la commune, pour découvrir tous les secrets de l'un des plus beaux villages de France.

C'est activité à faire en famille, pour les touristes, mais aussi pour les Mayennais qui veulent redécouvrir leur patrimoine

Clarisse et Grégory qui viennent de Château-Gontier-sur-Mayenne Copier