Partez sur les traces de vos héros préférés ! 2 poitevins vous proposent de découvrir New York autrement !

Frustrés d'un voyage aux Etats-Unis sans infos sur les lieux de tournages de films ou de lieux cultes de romans ou de BD, ils ont décidé de répondre eux mêmes à ce manque. Un site participatif pour les fans par les fans!

Nicolas Albert et Anthony Thibault, proposent un site internet et bientôt un guide touristique papier et numérique complétement original et décalé sur cette ville la plus visitée des États-Unis, près de 60 millions de touristes, dont 1 million de français !

Un site internet par les fans et pour les fans ! © Radio France - Nicolas Albert

C'est en se balladant aux Etats Unis il y a deux ans, que les deux amis se rendent compte qu'ils manquent d'infos sur des lieux prestigieux de films ou de BD qu'ils ont en tête. Nicolas Albert : "Je marchais dans New York, j'avais envie d'aller voir les lieux que je trouvais dans mes œuvres préférées comme la caserne de Ghostbusters, ou des super héros des BD comme Superman, et c'était compliqué de trouver les adresses de ces lieux, on a mis deux ans à monter ce site et n'importe qui peut participer." Résultat aujourd'hui rien que sur New York, leur site Fantrippers propose plus de 1.000 lieux à découvrir et il existe même des visites guidées avec des agences locales, exemple avec le "super héros tour" et donc un projet de guide papier est en cours et pour cela un appel au financement participatif, une cagnotte est lancé sur la plate forme ulule.