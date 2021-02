Parthenay : l'édition 2021 des Fêtes de Pentecôte annulée

La 88e édition des Fêtes de Pentecôte de Parthenay n'a pas eu lieu en 2020 et n'aura pas lieu non plus en 2021 . Cavalcade, foire-expo, fête foraine qui attirent des milliers de visiteurs sont annulées à cause de la pandémie de covid-19.

"Le contexte sanitaire actuel, le manque de lisibilité pour les mois à venir et le prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin ne permettent pas d’envisager la tenue d’un événement d’une telle ampleur et qui demande habituellement la mobilisation de nombreux bénévoles, notamment les constructeurs de chars et les organisateurs, pendant plusieurs mois", indique la ville et le comité des fêtes dans un communiqué.

Report en 2022

Le scénario d'un report a été étudié mais abandonné. Rendez-vous est donné en 2022.

Annulation "la mort dans l'âme mais avec quand même l'envie de faire quelque chose", indique Jean-Michel Prieur, le maire de Parthenay. D'anciens décors de chars pourraient être exposés dans la ville. Une réflexion est aussi menée pour laisser un témoignage plus durable dans l'espace public de cette tradition des Fêtes de Pentecôte dans la capitale de la Gâtine.