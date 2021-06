Parthenay : pass sanitaire et système de réservation pour le FLIP 2021

Annulé l'an dernier à cause du coronavirus, le FLIP, le festival ludique international de Parthenay aura bien lieu en 2021. Du 7 au 18 juillet. Mais sous une forme forcément différente. Pas de déambulation dans les rues à tester des jeux au gré des envies par exemple. "Le FLIP est un festival de places et de rues, cette année ce sera seulement un festival de places", indique Jean-Michel Prieur, le maire de Parthenay. Le festival sera encadré sur trois lieux, la place du Drapeau, la place de la Saunerie et la place du château.

Si vous voulez faire des parties endiablées, il faudra présenter un pass sanitaire à partir de 11 ans : soit un certificat de vaccination complète, un test PCR ou un test antigénique. Le protocole prévoit également des règles comme la distanciation sociale, le masque obligatoire pour les 11 ans et plus, les entrées, sorties, flux de circulation.

Deux créneaux pour jouer chaque jour

Les journées ont été divisées en deux créneaux, 13h-16h et 17h-20h avec une jauge de 2000 personnes par créneau. Des désinfections des tables et des chaises se dérouleront entre les deux créneaux. L'entrée fonctionnera avec un système de réservation en ligne. Elles sont d'ores et déjà ouvertes sur deux sites internet : le site du FLIP et Weezevent. "Le billet de réservation pourra aussi être pris à l'accueil s'il reste de la place. De même que pour le test antigénique il y aura la possibilité de le faire sur place. Alors si tout le monde fait ça on aura vite un problème d'organisation mais s'il y a quelques personnes ce sera fait", précise Jean-Michel Prieur.

Des règles qui pourraient évoluer si les contraintes sanitaires s'assouplissent.