Participez au challenge de tennis de table en entreprise, le 10 mars prochain à Joué-lès-Tours

Vendredi 10 mars à partir de 19 h 30, participez à une grande soirée du sport en entreprise et remportez le challenge de la meilleure entreprise ou du groupement professionnel. Vous obtiendrez peut-être le titre du meilleur pongiste de Touraine.

Cette soirée se déroulera à la salle Jean Bigot de Joué-lés-Tours à partir de 19h30.

Pour participer à cet événement, il n’est pas obligatoire d’être licencié(e) à un club en particulier. Il suffit de s'adresser au Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table ou au TT Joué et de venir avec sa raquette et de former une équipe de 2 ou 3 personnes de la même entreprise pour affronter d'autres partcipants. Pour ceux qui n’ont pas de raquettes, des raquettes pourront être prêtées sur place.

L’engagement par joueur est fixé à10 euros et les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association "Les Blouses Roses".

Cette association intervient avec ses bénévoles pour accompagner les familles et les enfants hospitalisés à l’ hôpital Clocheville . Elle accompagne aussi les personnes âgées pour qu’elles ne soient pas seules dans les hôpitaux ainsi que dans les EHPAD avec pour objectif de combattre la solitude.

Pour participer à cet événement, vous pouvez demander les document pour vous inscrire à cette adresse mail : comite.tt37@wanadoo.fr ou en contactant le 06.27.73.39.32 ou 06.85.50.16.56.