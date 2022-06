Un voyage vers la Jordanie organisé depuis l'aéroport de Bergerac

Depuis l'aéroport de Bergerac, il est possible de partir vers le Royaume-Uni et le Portugal. Une nouvelle destination s'ajoute temporairement. L'agence Rêves et Voyages organise un circuit d'une semaine pour découvrir la Jordanie. 16 places sont encore disponibles.