Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse : découvrez la sélection de France Bleu Paris

La 3e édition de la grande fête du livre pour la jeunesse "Partir en livre" a lieu du 19 au 30 juillet 2017 partout en France. A Paris et en Ile-de-France, 400 événements sont prévus : depuis la simple lecture jusqu'à des animations très originales. Découvrez la sélection de France Bleu Paris.

La grande fête du livre "Partir en livre" permet de découvrir le plaisir de lire sans aller forcement dans une bibliothèque ou une librairie. Avec "Partir en livre", c'est le livre qui va à la rencontre des jeunes lecteurs. Selon une étude Ipsos de juin 2016 sur les Français et la lecture, 77% des jeunes aiment lire et c'est avant le coucher (85%) et pendant les vacances (62%) que les enfants et les ados préfèrent lire.

Cette fête du livre pour la jeunesse est organisée par le Centre national du livre avec la participation du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Des milliers d’événements sont prévus partout en France du 19 au 30 juillet 2017 pour cette troisième édition, 400 ont lieu à Paris et en Ile-de-France. Voici les incontournables en Ile-de-France, repérés par France Bleu Paris.

Le lancement national

L'ouverture de la troisième édition de Partir en livre est prévue le mercredi 19 juillet 2017 à Pantin dans le Parc d'attractions littéraires du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Plus de 400 événements proposés dans notre région

Voici une petite sélection parmi les animations organisées du 19 au 30 juillet 2017.

Paris

Atelier philo-artistique de Moshi au bassin de la Villette (du 20 juillet 2017 à 15h00 au 28 juillet 2017 à 17h00)

À partir de la lecture interactive d’histoires philosophiques, les enfants découvrent les joies du raisonnement collectif et de l’apprentissage artistique avec Moshi, la moustache philosophique ! Au programme : débats rigolos, puis création de films d’animation en stop-motion et de compositions musicales à l’aide de tablettes numériques.

Coloriage géant participatif (du 19 juillet 2017 à 10h00 au 29 juillet 2017 à 19h00)

Un coloriage géant de 1.80m X 1m représentant Paris sera installé dans la librairie. Ouvert à tous, chacun pourra colorer Paris ! Accessible aux enfants dès 5 ans

Contes médiévaux (du 29 juillet 2017 à 14h30 au 29 juillet 2017 à 18h30)

Bibliothèque éphémère le samedi 29 juillet 2017 de 14h30 à 18h30 dans la cour du musée de Cluny. Venez découvrir des livres qui parlent du Moyen-Age, écouter des histoires et faire des coloriages. De 4 à 12 ans.

Conteuses musiciennes (du 26 juillet 2017 à 14h00 au 26 juillet 2017 à 18h00)

Grâce à l’association En forme de poire, Fany Rousseau-Simon et Agathe Robinet vous racontent et vous chantent des contes.

Ile-de-France

A Versailles (Yvelines) : Héros mystère (défi littéraire du 27 juillet 2017 à 15h00 au 27 juillet 2017 à 16h00)

Devinez le plus rapidement possible à qui appartient le portrait donc on ne voit qu’un morceau.

A Achères (Yvelines) : Les P’tites maisons du 26 juillet 2017 à 10h30 au 26 juillet 2017 à 15h30

Pirouette Cacahuète a une maison en carton… Ainsi commence la ronde des histoires et des petits personnages qui vont défiler tout au long du spectacle et qui ont tous, comme l’escargot, des petites maisons : le grand père Sel dans sa maison qui prend l’eau, le nain rouge qui loge sous l’arbre et cherche une femme de ménage, le cerf dans son F2 au milieu des bois. Conte pour enfants par Nathalie LEONE. Spectacle musical accompagné de petites marionnettes, pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.

A Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) : Table de lecture pour voyager ensemble du 17 juillet 2017 à 16h00 au 27 juillet 2017 à 19h00

A partir de matériaux simples, ( tapis, caisses, parasol ) organiser un espace de rencontre lecture avec des ateliers (écriture, dessin, photo) organisé avec des jeunes lycéens du quartier.

A La Courneuve (Seine-Saint-Denis) : Jeu de l’oie Cinéma , Le fabuleux destin d’Amélie Pranltrin (du 22 juillet 2017 à 14h00 au 22 juillet 2017 à 15h00)

Comment créer un film collectif unique, au montage hasardeux et au bruitage créatif ?! Il suffit de jouer avec l’association Et si les images ! Au fil d’un jeu de l’oie délirant, réalisez un film de bout en bout, du montage à la bande-son.

A Créteil (Val-de-Marne) : Atelier Origami géant Pikachu du 22 juillet 2017 à 14h00 au 22 juillet 2017 à 16h00

Montage d'un Pikachu géant en collectif puis photos individuelles et marque-page offert.

A Cergy (Val-d'Oise) : Atelier d’écriture : illustra-graph du 21 juillet 2017 à 14h00 au 21 juillet 2017 à 17h30

Ateliers de sensibilisation à la calligraphie, ou la découverte de l’écriture en tant qu’art. Les participants choisiront un mot à illustrer grâce à de belles lettres dessinées et expressives qui renforcent la signification du mot choisi, presque à la manière du graph.

