Partis de Nantes à pied, les deux pèlerins arrivent... à Rome !

Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel ont parcouru 2127 km à pied pour relier Nantes à Rome. Il y a quelques mois, le couple avait créé un nouveau chemin pour permettre aux pèlerins de l'ouest de la France de rejoindre le Vatican, la Via Ligeria.

Ils ont marché pendant trois mois au total avant d'atteindre leur destination, Rome. Et plus précisément, la place Saint-Pierre de Rome. Deux pèlerins aguerris s'étaient fixé un objectif : rejoindre le Vatican en partant de chez eux, à Nantes. C'est chose faite ! Le 20 juillet, Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel sont arrivés au terme de leur pèlerinage de 2127 km.

"C'est une grande joie et beaucoup d'émotion, confie Anne-Laure Timmel. C'était vraiment la finalisation de ce projet qu'on avait depuis trois ans et on était super heureux !" Ce projet : créer un nouvel itinéraire qui permet aux pèlerins de l'ouest de la France de partir de Nantes pour cheminer jusqu'à Rome, la Via Ligeria. 800 kilomètres d'ouest en est jusqu'à Bucey-Les-Gy, près de Besançon, pour rejoindre la Via Francigena.

Un projet ambitieux qui avait valu au couple, fondateur de l'association des Haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligeria, de se faire parfois taxer d'illuminés, sourit Anthony. "Mais les illuminés sont arrivés au bout de leur illumination !"

Une cinquantaine de pèlerins sur la Via Ligeria

Ouverte l'été dernier, la Via Ligeria commence à se faire un nom. Elle aurait déjà été empruntée par une cinquantaine de pèlerins. "Et ça, c'est très, très chouette !", s'exclame Anthony Grouard. "Souvent, ce sont des gens qui ont déjà un peu marché vers Compostelle, vers le Mont-Saint-Michel ou qui ont fait d'autres types de GR. C'est vrai que quand ils ont cette possibilité de partir de la maison, ils sont tout de suite très intéressés", ajoute sa compagne.

Et ils n'hésitent pas à apporter leur contribution à ce nouveau chemin de pèlerinage. "C'est un enrichissement commun, mutuel, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont accueilli des pèlerins de la Via Ligeria dont on ne connaissait pas l'existence d'un possible accueil. Et ces mêmes personnes sont venues vers nous en nous disant 'on souhaiterait accueillir les pèlerins, mettez-nous sur votre liste'. C'est plein de partage, c'est plein d'humanité et donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Le projet est bien là", poursuit Anthony Grouard.

Quant aux projets à venir pour le couple : valoriser et mieux faire connaître la Via Ligeria. Les deux pèlerins ont aussi déjà en tête de repartir sur les chemins de Compostelle, au printemps prochain, en empruntant la voie de Vézelay.