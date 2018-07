Une vingtaine d'amoureux de la bicyclette participent à la promotion du vélo, à l'initiative des associations "Roue Libre" et "Véloroutes et Voies Vertes".

Notre petit groupe est parti de Chambéry le vendredi 13 juillet vers 9 heures du matin. Rendez-vous devant le palais de Justice.

La boucle descend jusque dans la Drôme, puis remonte le long du Rhone en passant par Lyon pour terminer le 21 juillet au Bourget-du-lac. Pas moins de neuf étapes.

Nous avons pédalé au début du périple à leurs côtés... avec le vélo de France Bleu Pays de Savoie... à assistance électrique, avouons-le... mais bon, ça fait quand même 30 bornes aller-retour ! De Chambéry au lac Saint André, sur la commune des Marches.

J'ai un âge certain mais je peux encore rouler. Parce que c'est la liberté. On ne pollue pas - Françoise

On regarde autour de nous, on va pas trop vite, on capte tout. On quitte son quotidien, on se sent libre à vélo - Isabelle