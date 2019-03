Partons voler, danser, se faire dorloter… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des chauves-souris, de la mode, des gyropodes, du sucre et du trèfle ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

De quoi lever les yeux au ciel, vers la scène ou se dégourdir un peu les jambes, en cette fin de semaine…

Samedi, à Campagne, c’est le « Bat’stival »…

A cette occasion, le Département met le château de Campagne et son magnifique parc à disposition des étudiants de BTS Gestion et Protection de la Nature de Périgueux, qui vous accueillent pour découvrir la vie et les capacités surprenantes des chauves-souris. D’accord, elles volent… Oui, elles émettent des ultrasons… Mais elles cachent aussi bien d’autres caractéristiques qui en font des animaux extraordinaires ! 22 espèces sont présentes sur l’ensemble du domaine appartenant au Département et certains de ces chiroptères vivent même au cœur du château. Gratuit et pour tous, le festival ouvre ses portes samedi à 14h : expositions, animations et activités ludiques, contes, films et débats vous seront proposés. Vous pourrez rencontrer des spécialistes et acteurs de l’environnement comme le CPIE Périgord Limousin, le Conservatoire des Espaces Naturels d'Aquitaine, Vya Natura, Patrick Bouineau, animateur nature du pays de Fénelon, et les techniciens du Conseil départemental. Le festival s’achèvera par une prestation musicale à 19h, proposée par le groupe « Uncles Band ».

« Périgueux fait son show » samedi au Théâtre de l’Odyssée…

L'association « Glam Event's » vous propose la 3ème édition de cet événement mode et beauté unique en Dordogne. Divers moments vont animer la journée de samedi, avec un salon tendance avec différents stands mettant en avant les professionnels de la beauté et de la mode. Des animations tout au long de la journée, avec bar à brushing, bar à ongles, ateliers de maquillage, mini défilés de mode et présentation de bijoux, ainsi que des conférences sur la beauté, le relooking et la nutrition. Vous pourrez donc bénéficier gratuitement sur les stands de pose de vernis semi-permanent, de séances de cryothérapie visage et corps, de maquillage flash, de brushing, de massages, et de soins de la barbe pour les hommes... En soirée, un défilé prestige se mettra en place pour vous offrir un spectacle exceptionnel avec différents tableaux musicaux et chorégraphies, allant des années 80 à aujourd’hui, entrecoupés d'artistes locaux. « Périgueux fait son show » samedi au Théâtre de l’Odyssée, de 10h à 23h30.

Bubble bump, gyropode… Il va y avoir de quoi s’amuser à Coursac, samedi…

L'Association Animation des Jeunes de Coursac et de Razac-sur-L'Isle organise à Coursac, samedi dans la salle des sports, une journée sportive et familiale. Cet événement vous propose des activités gratuites, permettant aux familles de se rencontrer, d'échanger autour d'une thématique ludique, et, ainsi, de passer un moment convivial. Ouvert de 14h à 18h au centre sportif de Coursac ce samedi, cette journée sportive et familiale vous offre par ailleurs la possibilité de vous restaurer sur place.

Du sucre à Boulazac, dimanche

Un débat est organisé dimanche à Boulazac par Ciné Passion autour du documentaire « Sugarland »… Le sucre est partout ! Le réalisateur Damon Gameau se lance dans une expérience sur 2 mois : il va ingurgiter l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre par jour en ne mangeant que des produits allégés ou à connotation santé, sans malbouffe... Et nous montrer au fur et à mesure les effets sur son corps. Une façon originale et plaisante de sensibiliser la population au risque de diabète et d'obésité. Cécile Daubié, diététicienne-nutritionniste, vous propose de poursuivre la projection par une discussion sur la thématique du sucre dans notre alimentation et d'identifier les pistes permettant de manger mieux et de prendre soin de votre santé. Rendez-vous dimanche à 18h au cinéma « Studio 53 » de Boulazac.

Un dimanche également sous le signe du trèfle, à Boulazac…

Après le succès triomphal de la tournée 2017, à l’occasion de son quinzième anniversaire, ponctuée par 8 représentations complètes à l’Olympia de Paris, « Celtic Legends » est de retour cette année avec un tout nouveau show. Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera voyager vers les landes sauvages du Connemara. Ensemble, sur scène, les artistes viennent vous raconter l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude avec énergie et virtuosité. Deux heures de tourbillons colorés, des danses époustouflantes, chorégraphiées sur des rythmes traditionnels effrénés, interprétés par 6 musiciens. Ce nouveau spectacle familial qui conjugue tradition, créativité et modernité, vous entraîne au pas de danse dimanche, à 15h30, au Palio de Boulazac ; les entrées sont à 39 et 45 euros.