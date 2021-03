Parution du guide des plus beaux villages de France : la promesse de retombées pour trois villages berrichons

L'édition 2021 du guide des plus beaux villages de France, qui met à l'honneur Gargilesse, St-Benoît-du-Sault et Apremont-sur-Allier, est sortie il y a quelques jours. Il s'en écoule chaque année entre 15.000 et 20.000 exemplaires.

C'est une belle exposition qui est offerte à Gargilesse-Dampierre, St-Benoît-du-Sault et Apremont-sur-Allier ! Ces trois communes berrichonnes figurent dans l'édition 2021 du guide des plus beaux villages de France, disponible en librairie depuis fin février. Ce n'est pas une surprise de les y retrouver, tous les membres de l'association des plus beaux villages de France y figurent, mais la sélection initiale est rude, et en cette période où les voyages sont limités, les villages déjà classés peuvent espérer de belles retombées lorsque la saison touristique aura démarré.

Apremont-sur-Allier, "village-jardin" selon le guide. Ici, son parc floral © Radio France - Thierry Chareyre

Jusqu'à 30% de fréquentation en plus

Il s'écoule chaque année entre 15.000 et 20.000 exemplaires de ce guide. L'année suivant leur sélection, les villages classés observent un regain de fréquentation qui peut aller jusqu'à 30% estime Anne Gouvernel, chargée de communication de l'association. Gargilesse, St-Benoît-du-Sault et Apremont-sur-Allier ont été labellisés depuis quelque temps déjà, mais cette période de restrictions de déplacement pourrait leur profiter, toujours selon Anne Gouvernel : "On l'a déjà remarqué l'été dernier, les plus beaux villages de France ont été prisés. La fréquentation de notre site internet a augmenté de 35%, nos réseaux sociaux ont explosé. On sent que les gens ont eu besoin de retourner à la campagne. Et puis il s'agit aussi de destinations de proximité, le fait que les déplacements à l'étranger sont limités leur bénéficie".

L'association des plus beaux villages de France compte 159 membres. Elle reçoit entre 5 et 10 candidatures chaque année, seule une sur cinq en moyenne est retenue. Les deux premiers critères sont le nombre d'habitants, moins de 2.000, et celui des sites ou monuments protégés, deux minimum. La qualité patrimoniale et architecturale de la commune est évidemment prise en compte, même si l'association précise que le but n'est pas de promouvoir des villages figés dans le temps. "Ce que l'on valorise en revanche, précise Anne Gouvernel, c'est la volonté de préserver des matériaux nobles et des savoir-faire typiques".