Pas d'Opéra en plein air cette année au château d'Haroué

Haroué, France

Don Giovanni, Carmen, les Noces de Figaro, les amoureux des grands opéras lyriques avaient pris date pour ne pas rater à chaque fin du mois d'août l'Opéra en Plein Air dans ce paysage bucolique du Château d'Haroué en Meurthe-et-Moselle, mais ce ne sera pas le cas cette année. Le groupe Moma Culture, propriétaire de la manifestation a décidé de ne pas faire étape en Lorraine en raison d'un coût élevé des frais de logistique, c'est en tout ce qu'explique Gilbert Desvaux, le directeur général du groupe " On est très triste de ne pas venir au Château d'Haroué cette année. Très triste car c'était un rendez-vous important dans notre tournée mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années les frais de logistique ont considérablement augmenté, le transport des équipes, l'hébergement, les aménagements techniques etc...et cela fait déjà quelques temps que l'équilibre budgétaire est fragilisé, et c'est pourquoi nous avons décidé d'annuler l'étape lorraine, mais on en a parlé avec les propriétaires du château, avec le Conseil départemental et avec la Région et nous avons décidé de prendre le temps de réfléchir pour revenir en 2020 avec de nouveaux partenaires, et de réfléchir à d'autres façon d'aménager l'espace, en tout cas l'objectif de pouvoir revenir en 2020".

Une autre formule moins coûteuse

Les partenaires que sont le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, le Conseil Régional du Grand Est et Minnie De Beauvau Craon, la propriétaire du Château ont été informés et ne désespèrent pas de voir revenir l'Opéra de Plein Air en 2020, peut être sous une autre formule moins coûteuse souligne Gilbert Desvaux " Il faut savoir que c'est une opération très ambitieuse, nous sommes une société complètement privée, qui produit un opéra dans une dizaine de sites, à chaque fois c'est 2600 spectateurs, et on est une caravane, à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on installe des gradins, une scène, une sonographie, des lumières, on a 150 personnes sur scène, à cela s'ajoutent la création du spectacle, avec les décors, les costumes, etc, c'est en effet une opération très lourde, tout cela repose sur la billetterie, sur les partenaires publics et privés, mais aussi un peu de mécénat".

La tournée 2019, "la Tosca de Puccini" passera par Vincennes, Carcassonne, Saint Germain en Laye et les Invalides à Paris.