Pas de baignade dans la Creuse à Anzème !

Depuis ce mercredi en milieu d'après-midi, la baignade est interdite au plan d'eau d'Anzème. Des matières fécales ont été détectées par l'agence régionale de santé. Avec ces grandes chaleurs, les baigneurs sont déçus mais la baignade pourrait être à nouveau autorisé dès ce vendredi.

Mauvaise nouvelle alors que les températures dépassent les 30 degrés en ce moment en Creuse. Le plan d'eau d'Anzème près de Guéret a été fermé à la baignade depuis mercredi en milieu d'après - midi. Il ne s'agit pas d'une pollution de cyanobactéries (algues bleues).

L'agence régionale de santé qui lors de ses deux visites hebdomadaires a constaté une pollution très locale de bactéries issues de matières fécales. Humaines ou animales? S'agit-il de camping-caristes? De baigneurs? D'eau de pluie? L'agence régionale de santé a fait de nouvelles analyses et tout le monde est optimiste quand à une réouverture dès vendredi.

Des baigneurs bien embêtés

Sébastien s'était organisé un bon petit programme à la pause - déjeuner, il comptait manger un morceau et tomber son costume de commercial pour piquer une tête "pour piquer une tête ce sera un peu plus tard, (...) on va au moins se rafraîchir au bord de l'eau et je me renseignerai avant la prochaine fois!"

On voulait passer un bon moment et c'est gâché! - Elisa 13 ans

Depuis que le brevet des collèges est terminé Elisa et Sara viennent se détendre à Anzème. Le panneau baignade interdite les a mis en pétard "on fait de la route et on voit le panneau interdite, ça craint !" lance Elisa.

Une réouverture dès ce vendredi?

Le restaurant de la plage continue d'accueillir les clients qui viennent manger mais Mickaël le patron perd la clientèle des baigneurs "les baigneurs arrivent et repartent ! Dans l'après-midi on vend moins de glaces, on espère que c'est passager."

On vend moins de glace l'après-midi - Mickael le patron du restaurant de la plage d'Anzème

Tout le monde espère y compris le maire d'Anzème Alain Favière que l'agence régionale de santé va donner son feu vert à la réouverture de la baignade dès ce vendredi pour ne pas manquer le début des vacances scolaires. L'optimisme est de mise car le taux de bactéries retrouvé est très légèrement supérieur à la norme.