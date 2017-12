Pas de ballade au Mont Ventoux pour les motards du 31 décembre

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

La traditionnelle montée vers le chalet Reynard annulée à cause de la neige. Les parkings d’accueil sont réduits à cause de la neige que le chasse neige y entrepose et la route est glissante. De plus le 31 est un dimanche et il y aura déjà beaucoup de monde sur la montagne.