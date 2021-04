Pas de chasse aux oeufs, mais une "chasse aux artistes" à Chambéry ce samedi pour Pâques

Un clown perché sur un plot qui salue les passants, des jongleurs au marché, un mini-concert au Carré Curial... un collectif d'artistes a voulu marquer le coup ce samedi matin à Chambéry, en se produisant ici et là dans la ville.

"Comme c'est Pâques, on s'est dit : autant organiser une 'chasse aux artistes' comme on aurait pu organiser un chasse aux oeufs à plusieurs endroits de la ville" explique Claudius, musicien. Les passants chambériens ont pu croiser ce samedi matin des jongleurs au marché, apercevoir un clown perché sur des plots rue de la République, ou encore entendre des musiciens jouer au Carré Curial.

Le réseau d'artistes chambériens, en mal de scène et de spectacle, s'est activé ce samedi matin autour de ceux mobilisés à l'Espace Malraux, pour donner divers petits spectacles de rue, ici et là en centre-ville de Chambéry. "Ce sont plusieurs petites initiatives des uns et des autres" précise Claudius.

En Savoie, comme en Haute-Savoie, les rassemblements de plus de six personnes sont toujours interdits dans l'espace public.