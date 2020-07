Pas de festival d’Avignon, mais des captations vidéo dans la cour d’honneur du Palais des papes

La crise sanitaire n’aura pas raison de la réputation théâtrale d’Avignon. Pas de gradin dans la cour d’honneur du Palais des papes, mais des chaises longues pour assister chaque soir, jusqu’au 25 juillet, à une captation vidéo dans le cadre de "Un rêve de cour". Crise sanitaire oblige, les places sont limitées et à réserver sur le site de l'office de tourisme.

"L'école des femmes" de Molière, mise en scène par Didier Bezace et jouée à Avignon en 2001, était projetée sur le grand mur de la cour d’honneur ce lundi 11 juillet. A 22 h, les spectateurs s’installent dans les chaise longues pour 2h40 de projection. À la sortie, le public est enchanté et les Avignonnais au rendez-vous. "C’était un peu magique de trouver la cour d’honneur comme ça. Avignon existe toujours, le théâtre existe", confesse l’une d’elles. Pour des Avignonnais désormais installés à Paris, c’est l’occasion de faire une sortie culturelle en revenant à Avignon : "C’est une pièce iconique et idéale à voir ici."

Il vient à Avignon par solidarité pour voir des vidéos du festival

Une habituée du festival avoue avoir été "un peu triste qu’il n’y ait pas eu de lancement du festival il y a quinze jours", alors la captation compense. Un habitué parisien n'a pas annulé sa venue à Avignon, "par solidarité" et est agréablement surpris : "On en profite plus que dans les gradins. Quand on est mal assis, on voit rien… Et ça permet de voir des classiques."

Au milieu des initiés, quelques touristes se glissent dans le public. Un jeune parisien venu visiter le Palais des papes quelques jours plus tôt voit sa toute première pièce dans la cour d’honneur. "Ça donne envie de revenir une prochaine fois pour le festival", assure-t-il.

Certains ont même réservé plusieurs captations. Une Avignonnaise venue ce soir-là reviendra encore trois fois.