Pas de festival Festicolor cette année à Meung-sur-Loire

C'est officiel : le festival Festicolor n'aura pas lieu cette année, à Meung-sur-Loire, dans le Loiret. C'est ce que confirment les organisateurs dans un communiqué publié ce mercredi. Une décision liée à l'épidémie de Covid-19 et aux contraintes sanitaires.

Deuxième année d'annulation

La précédente édition, en 2020, avait été annulée pour cause de crise sanitaire. Celle prévue du 27 au 29 mai 2021 n'aura donc pas lieu non plus. Mais les organisateurs disent d'ores et déjà préparer l'édition 2022.

L'association organisatrice de ce festival qui se tient chaque année sur trois jours en plein air au parc du centre de loisirs de Meung-sur-Loire, explique qu'il aurait été possible de respecter la jauge maximale de 5.000 personnes imposée aux festivals, pendant les concerts, prévus sur trois jours.

Trop de contraintes

Mais les autres mesures exigées par le gouvernement "sont impossibles à mettre en place sereinement" : pas de buvette, pas de restauration, obligation d'avoir des festivaliers assis, distanciation obligatoire.

Incertitude pour les finances de l'association

"L'impact financier de ces restrictions pour les comptes de l'association est aussi trop important", explique Festicolor, "sans perspective sur l'évolution de la crise sanitaire".