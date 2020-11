Pas de grande roue à Lille cette année

La magie de Noël en prend un petit coup avec cette annonce, ou plutôt cette confirmation: il n'y aura pas de grande roue installée sur la Grand'Place de Lille cette année. Le préfet du Nord, Michel Lalande, l'a confirmé ce vendredi. Le préfet a estimé que "ce serait incongru. Quand on n'autorise pas le principal [c'est-à-dire le marché de Noël], on n'autorise pas l'accessoire."

Cette annonce est tout sauf une surprise puisque mercredi, Martine Aubry la maire de dit avait indiqué que la grande roue ne serait "sans doute pas là" pour les fêtes de fin d'année. Des négociations étaient pourtant en cours avec la préfecture. La maire indiquait que les propriétaires de la grande roue avaient prévu un protocole sanitaire exceptionnel qui prévoyait notamment de nettoyer les nacelles à chaque montée et descente. Le marché de Noël de Lille qui se tient habituellement place Rihour et qui attire chaque année un million de visiteurs avec sa centaine de chalets avait lui d'ores et déjà été annulé.