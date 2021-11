Pas de grande roue pour Noël à Caen, mais 15 kms de guirlandes, 50 chalets, des spectacles... et des chats !

Notez bien la date sur votre agenda : le coup d'envoi des illuminations de Noël à Caen sera donné le 27 novembre 2021. 700 décors et motifs et quinze kilomètres de guirlande aux couleurs or et argent vont être dans le centre ville mais aussi dans les quartiers. Les façades de l'Hôtel de ville, de la place Saint Sauveur, de la Tour Leroy et du Château d'eau de la Guérinière seront illuminées.

Les chats ont eu raison de la grande roue !

Depuis leur installation début octobre, les statues en bronze des chats de Philippe Geluck attirent la foule. Mais leur présence devant l'Hôtel de ville a empêché l'installation de la traditionnelle grande roue explique Ludwig Willaume, maire adjoint chargé des espaces publics. "C'est un équipement très imposant qui nécessite beaucoup d'espace". La cohabitation des félins et de la grande roue n'était donc pas possible en cette fin d'année. "Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, poursuit Ludwig Willaume, la grande roue pourrait revenir plus tard". Lors des vacances de février ou de Pâques, l'information reste à confirmer...

Mais le public ne devrait pas s'ennuyer, car le programme des festivités est chargé

Il y a tout d'abord le traditionnel marché de Noël. Ce dernier déménage cette année. Là ce n'est pas à cause des chats, mais en raison de la ré-installation en cours du marché du vendredi place Saint Sauveur. La cinquantaine de chalets va donc s'installer place du Théâtre, place de la République et Boulevard Maréchal-Leclerc. Trois grands sapins vont également être dressés place Saint Sauveur, place de la République et Square Soreth, près de la place de la Résistance.

La place de la République étant déjà bien occupée avec les chats et les chalets, la grande scénographie cette année aura lieu place Saint Sauveur. "Un spectacle magique de lumière et d'eau, résume Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe en charge du commerce, avec une étoile scintillante de 4 mètres de hauteur qui illuminera la place de ses milles facettes". Un spectacle qui se veut interactif. "Une boite recueillera chaque jour les vœux des enfants, mais aussi des plus grands. Et le lendemain une sélection de ces vœux sera diffusée par l'étoile géante".

Au programme également, les déambulations du Père Noël, un jeu de piste géant dans le centre ville où il faudra découvrir des lettres cachées et des spectacles de rue...

Pour accompagner les festivités, un Noël solidaire

Les familles aidées par le centre communal d'action sociale pourront recevoir, si elles en font la demande, un chèque cadeau par enfant de moins de 4 ans et une invitation au spectacle de fin d'année au Zénith. Une prime exceptionnelle peut également être allouée aux demandeurs d'emploi, sous certaines conditions. Enfin, un repas de Noël sera distribué aux personnes sans domicile le 25 décembre à midi Clos du Poteau-Rouge.

Commerces ouverts le dimanche, navette et stationnement gratuits

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Caen autorise les commerçants à ouvrir chaque dimanche, du 28 novembre au 26 décembre. Une navette dessert gratuitement le centre-ville, depuis le Parc Expo jusqu’à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, du lundi au samedi, de 7h30 à 19h30 (passage toutes les 15 minutes). Dans les rues piétonnes, il suffit d’un geste d’appel pour qu’elle s’arrête. Enfin quelques bons plans stationnement :

- Les parkings de l'ancienne bibliothèque centrale et de l'hôtel de ville sont gratuits et ouverts à tous le samedi. Accessibles par la place Guillouard, ils totalisent 230 places de stationnement.

- Le samedi, le stationnement est gratuit de 11h à 15h. possibilité de se garer en centre-ville en profitant des places en zones jaunes et rouges, ainsi que dans les parkings à barrières Courtonne et Vendeuvre.

- Des achats à faire pour préparer le week-end… De 17h à 19h le jeudi, le stationnement sur voirie est gratuit (hors parkings à barrières).