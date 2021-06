Pas de Japonais mais des Lorrains attendus au musée de l’École de Nancy

Le musée de l’Ecole de Nancy est le dernier musée à rouvrir ses portes ce dimanche 6 juin, après avoir peaufiné les peintures et ajusté le jardin raccord avec le mobilier en cette saison. Si peu de Japonais devraient pousser le pas de la porte en face du lycée Chopin à Nancy, les Lorrains devraient de nouveau profiter des œuvres avec une jauge qui rend la visite plus intimiste.

Une jauge limitée à 80 personnes avec un seul sens de visite, mais avec une signalétique améliorée et surtout, les visiteurs pourront patienter dans le jardin extérieur et retrouver les fleurs qui ont inspiré les artistes lorrains du début du siècle dernier, même si toutes les pivoines ne sont pas encore en fleur.

Les visiteurs pourront patienter et se reposer dans le jardin inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est un lieu très agréable qui présente des essences végétales de l'époque Art nouveau qui ont inspiré les artistes

Un musée qui avait poussé David Bowie à faire un détour par Nancy lors d’un concert à Amnéville et un musée qui attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes avec notamment l’effet Instagram qui permet aux musées de petite taille d’attirer de nouveaux visiteurs attirés par le beau.

Pour Valérie Thomas, conservatrice du musée, le jardin est un véritable atout avec une jauge « pour permettre aux visiteurs de découvrir le musée tranquillement et aussi de profiter du jardin inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est un lieu très agréable qui présente des essences végétales de l'époque Art nouveau qui ont inspiré les artistes».

Une conservatrice qui a connu des années avec 35% de touristes étrangers mais qui n’est pas inquiète sur la fréquentation : « Ce que nous avons noté, en particulier l'été dernier, c'est que les Nancéens, les Lorrains et les Français sont venus avec des visiteurs de tout âge ».

Quelques jours avant la journée internationale de l’art nouveau, le 10 juin de Budapest à Nancy, le musée nancéien rouvre donc ses portes avec un billet d’entrée offert, des guides – toujours gratuits-à l’intérieur et à l’extérieur et même de la musique dans le parc avec notamment la Fanfarone et la complicité de musiciens du conservatoire de musique de Nancy.

Un musée, près du parc Sainte-Marie dans le quartier Nancy-Thermal, qui espère bien attirer les Lorrains et les touristes européens avant un retour des Japonais et des Américains, friands d’art nouveau.

