Pas de navires russes l'année prochaine à l'Armada de Rouen confirme Jean-Paul Rivière

L'Armada revient en 2023 à Rouen ! Et à moins de 400 jours du coup d'envoi des festivités, le nouveau président de l'événement, Jean-Paul Rivière, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin. Si l'Armada reste "un mouvement populaire, [...] pour se détendre, pour rêver", il reste lié à l'actualité internationale.

Avec la guerre en Ukraine, les navires russes ne seront pas présents à Rouen l'année prochaine. "Les trois navires russes, qui viennent habituellement, appartiennent à un syndicat très proche de l'État, explique Jean-Paul Rivière. On ne les a pas invité et de toute façon, ils seraient pas venus parce qu'ils n'ont pas envie d'être saisis."

En revanche, le bateau d'un dissident sera bien présent sur les quais de la Seine. "Il y a une moitié d'Ukrainiens et une moitié de Russes à bord. [Le bateau] vogue de port en port avec un tout petit budget. Celui là, on va l'accueillir et, pour nous, ce sera le symbole de la paix."

Des activités pour sensibiliser à la protection des océans

L'Armada de 2023 sera peu près la même que celle de 2019, "à 90, 95%" assure Jean-Paul Rivière. Le nouveau président de l'institution souhaite tout de même accorder plus de place à l'écologie. Dès 2022, l'Armada organisera avec la Sorbonne un colloque international sur la protection des océans le 8 juin. En 2023, des activités seront proposées au public pour les sensibiliser sur le sujet.

Avec 6 millions de visiteurs en 2019, l'Armada promet aussi de limiter son impact environnemental, "avec un tas d'actions". "L'Armada, c'est la mer et on ne peut pas faire sans cette composante. On découvre du plastique dans tous les poissons, et c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre ça."