Pas de pénurie de jouets pour Noël en Charente

On n'est que début Novembre, et déjà les magasins de jouets font le plein pour Noël. Il faut dire que les craintes de retards dans la livraison de jouets à cause du manque de matières premières incitent les parents et surtout les grands-parents à prendre de l'avance sur le calendrier. Avec les vacances qui se sont achevées la semaine dernière, difficile d'aller acheter des jouets avec les plus petits qui croient encore au Père Noël, mais déjà les repérages ont permis d'avancer.

Des jouets très demandés

Les responsables des grandes enseignes de jouets expliquent qu'il n'y aura pas de pénurie de jouets pour Noël. Les délais de livraison, liés au manque de matières premières (notamment les systèmes électroniques) ne dépassent pas les quatre ou cinq semaines. Et les professionnels du jouet ont anticipé la situation, puisqu'ils préparent la période de Noël dès le mois de janvier. Comme chaque année, il y aura peut-être des ruptures sur certains jouets, mais ce sera plutôt un effet du succès de certains jouets très "tendance" : les inévitables Barbie (sirène cette année, qui change de couleur dans l'eau), Mario, Harry Potter, les jeux de société, les peluches interactives, ou encore les journaux intimes électroniques, et les "fabriques à histoires" où chaque enfant peut créer des histoires avec des personnages, des armes, etc. C'est la dernière mode pour les 3-8 ans.