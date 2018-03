Nantes, France

Il va y avoir du monde à l'entrée des piscines cet été à Nantes. La seule piscine en plein air de la ville, située quartier des Dervallières, n'ouvrira pas.

Depuis le mois d'octobre dernier, elle était en travaux pour renouveler notamment le système de traitement de l'eau mais le chantier a pris du retard. "Il y a d'abord eu des problèmes techniques puis le temps a compliqué la situation", explique Ali Rebouh, adjoint au sport à la mairie de Nantes.

D'autres solutions

La piscine couverte de la Durantière, à mi-chemin entre le quartier des Dervallières et Bellevue, ouvrira donc exceptionnellement toute la saison estivale. "Elle est plus petite donc nous avons décidé d'élargir ses horaires. Elle fermera à 20 heures au lieu de 19 heures et ouvrira le dimanche", précise l'adjoint au sport.

De plus, la piscine Léo Lagrange ouvrira le dimanche à cette même période.

D'autres activités seront proposées aux enfants : des cours de natation le matin ainsi que des sorties en mer et en plein nature dans la journée.