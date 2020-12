Pas de réouverture avant janvier : l'incompréhension des acteurs orléanais de la culture

Il n'y a pas de colère, ou alors elle est froide. Seul dans son cinéma, Michel Ferry, le gérant des Carmes à Orléans, a dépassé ce stade, quand il a appris que les cinémas, les théâtres, les musées, ne rouvriront pas mardi prochain, le 15 décembre. Le couperet est tombé ce jeudi 10 décembre, annoncé par Jean Castex lors de sa conférence de presse consacrée aux règles sanitaires à venir pour les prochaines semaines. Le nombre de 5 000 nouveaux cas par jour, fixé pour rouvrir ces lieux, n'est pas atteint, loin de là.

"Il y a une absence totale, vraiment totale, de concertation avec les acteurs du secteur. On aurait été moins troublés si le gouvernement nous avait dit qu'on ne rouvrirait que le 20 janvier, comme les bars et les restaurants" confie Michel Ferry. "Parce que nous on voyait bien que le nombre de contaminations ne baissait pas. _Et au lieu de nous dire il y a 15 jours : ça va peut-être être difficile de rouvrir, on nous a dit que c'était des bruits de couloir, que rien n'était décidé_. Nous, bon an mal an on a continué à faire confiance, on s'est dit qu'ils avaient des calculs que nous n'avons pas, qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas".

Du côté des distributeurs que l'on connait, il y a eu trois millions d'euros littéralement balancés dans le caniveau à cause du gouvernement

Le problème, c'est que cette date du 15 décembre, elle a mis les acteurs du secteur en grande difficulté. Michel Ferry pense aux distributeurs des films qu'il met à l'affiche. Une sortie ou une resortie de film, c'est à chaque fois beaucoup d'argent dépensé. "Eux, le gouvernement les a littéralement plantés, sans aucun scrupule" dénonce Michel Ferry. "Nous, cinéma d'art et essai, nous travaillons avec au moins trois distributeurs indépendants, pour lesquels trois millions d'euros ont été balancés dans le caniveau. A cause de l'incapacité de ce gouvernement à communiquer, à dire les choses".

Pour le réveillon les gens qui venaient au spectacle, ils seront cette année seuls... et encore plus seuls

Au Théâtre d'Orléans, François-Xavier Hauville, le directeur, affiche lui son incompréhension. "Je ne suis pas triste, pas en colère, ces sentiments sont inutiles. _On ne va pas se faire plus de mal qu'on ne nous en fait déjà_. Mais on ne comprend vraiment pas". Lui était prêt à rouvrir le Carré Saint Vincent, avec trois spectacles et sept représentations programmées la semaine prochaine par la Scène Nationale, par exemple. "Moi je suis vraiment étonné, j'aimerais bien comprendre les motivations du gouvernement. Je ne vois pas en quoi c'est pire au théâtre, où toutes les règles sont respectées, que dans les magasins samedi dernier, par exemple".

La page facebook de la Scène Nationale jeudi 11 décembre après l'annonce de Jean Castex - Capture écran

La Scène Nationale d'Orléans avait notamment programmé, comme chaque année, son spectacle du réveillon du Nouvel An, avec le Ballet de Lorraine, le 31 décembre et le 1er janvier. Il n'aura pas lieu. "On fait un spectacle réveillon depuis des années, pour marquer la place de la culture dans la vie des gens, et surtout parce qu'il y a des gens qui sont seuls le 31 décembre. C'est une façon de leur dire de les réunir à la société tout entière ce soir-là. Eh bien cette année, ils seront seuls... et seuls, doublement" regrette François-Xavier Hauville. "Nous on va continuer à faire travailler nos artistes, c'est notre moteur. Mais l'autre partie de notre mission, c'est de mettre du public devant les artistes. Ca, on nous en empêche".