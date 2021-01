Pas de réouverture des lieux culturels le 7 janvier : en Mayenne, "on ne se faisait pas d'illusion"

La réouverture des établissements culturels dès le 7 janvier ne sera "pas possible" en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré ce vendredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les lieux culturels devaient d'abord rouvrir le 15 décembre, puis le gouvernement a finalement décidé de les laisser fermés jusqu'à un nouveau point le 7 janvier. Mais les théâtres, cinémas, musées ou salles de spectacles vont donc devoir attendre encore.

"Ce n'est pas une surprise", réagit le directeur du musée du Château de Mayenne, Mathieu Grandet mais il aimerait une date de réouverture fixe. "On nous ferme, après on nous dit qu'on va rouvrir, finalement on ne peut pas rouvrir, finalement on verra en janvier, et puis tout début janvier, on nous dit qu'on verra plus tard, résume-t-il. C'est problématique parce qu'on ne peut pas gérer d'éventuelle réouverture".

Pour Mathieu Grandet, cette "politique des petits pas" met surtout en péril des projets qu'il pourrait mener à moyen terme. "On ne peut pas rouvrir un lieu culturel du jour au lendemain, rappelle-t-il. Et tout le temps qu'on passe à travailler sur des potentielles réouvertures, c'est du temps de travail perdu une fois que la potentielle réouverture est annulée."

Le théâtre de l'Échappée à Laval se projette sur l'été

Le directeur artistique du théâtre de l'Échappée à Laval, François Béchu, n'est pas surpris non plus de voir sa réouverture reportée. "Malheureusement on ne se faisait pas trop d'illusion, reconnaît-il. Mais on se leurre nous-mêmes pour tenir, on se dit qu'on va rouvrir et on travaille mais c'est redoutable parce qu'on fait semblant d'y croire, on fait semblant de s'activer mais plutôt par désespoir de cause."

Ce qui l'inquiète, également, c'est le manque de réaction des spectateurs. "On ne voit pas par exemple des abonnés de saisons culturels qui se fédèrent pour demander à voir du théâtre", regrette-t-il. François Béchu soumet aussi l'idée que les programmations culturelles soient maintenues mais "au lieu du spectacle, disent aux artistes de proposer d'autres choses, dans la rue ou ailleurs, en respectant les règles sanitaires".

Et pour ce qui est du théâtre de l'Échappée, il se projette sur la saison estivale avec "un spectacle de plein air, où on sera dehors, avec l'expérience de l'été dernier pour gérer le public". "On se dit qu'un spectacle dans une cour de château pourrait prendre place", espère François Béchu. Mais il se dit "très pessimiste" pour la tenue des grands événements culturels de l'été, et notamment le festival d'Avignon.