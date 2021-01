Pas de réouverture des lieux de culture en Vaucluse : "le public nous manque, on va droit au désastre !"

L'annonce du porte-parole du gouvernement a douché les espoirs de réouverture des acteurs culturels en Vaucluse. Gabriel Attal a été clair : il ne sera pas possible de rouvrir les cinémas, théâtres, salles de spectacles, musées, le 7 janvier comme prévu. L'urgence est pour tous les secteurs. Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), la fréquentation des cinémas a chuté de presque 70% en 2020 après avoir été fermés près de la moitié de l'année.

"C'est vraiment un lieu de rencontre le cinéma où il n'y a pas eu de cluster, on ne comprend pas pourquoi on reste fermés si longtemps" - Shérazade Belaïd du cinéma le Vox à Avignon

Sans perspective de réouverture, Shérazade Belaïd, la programmatrice du cinéma le Vox à Avignon est très inquiète. "On espère ouvrir au plus tard pour les vacances de février. Les spectateurs nous manquent. C'est vraiment un lieu de rencontre le cinéma où il n'y a pas eu de cluster, on ne comprend pas pourquoi on reste fermés si longtemps".

L'enseigne du cinéma le Vox reste désespérément éteinte place de l'horloge. Shérazade Belaïd a vu les familles venir s'amuser pendant les vacances de Noël sur la patinoire juste en face et elle est d'autant plus frustrée de ne pas avoir pu profiter de cette période qui représente une grosse fréquentation.

Sans compter que sans perspective de réouverture, il n'y a pas non plus de sortie de films. "Nous sommes très dépendants des distributeurs. S'ils décident de retarder la sortie de leurs films, on ne peut rien faire. Et pendant ce temps, les gens prennent de plus en plus l'habitude d'aller sur les plateformes, ils consomment du VOD, du streaming... J'ai peur qu'à terme, ils prennent cette habitude de consommation à domicile".

Dans les théâtres, des répétitions mais pour jouer les spectacles quand ?

Même frustration chez Alain Timar. Le directeur du théâtre des Halles se demande bien comment il va pouvoir tenir. "J'espère qu'on va pouvoir rouvrir le plus vite possible. On a contracté un prêt garanti par l'Etat et on ne sait pas comment on va le rembourser. La trésorerie fond aussi à vue d’œil, donc on se demande comment on va pouvoir s'en sortir." Pour Alain Timar, le plus difficile, c'est de n'avoir aucune perspective. Il continue de faire des projets, mais le moral commence à être vraiment en berne.

"Nous allons commencer des répétitions d'une pièce de Rémi De Vos "Sosies", début janvier, avec cinq acteurs. Des représentations sont prévues à la fin du mois avec une tournée en février, mars, avril. On se prépare, mais on ne sait pas où on va !".

Au cinéma le Vox, on espère une réouverture "au plus tard pour les vacances de février". Sa programmatrice espère être encore là pour célébrer comme il se doit les 100 ans de ce cinéma historique d'Avignon en 2022.